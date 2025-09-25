Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Quyết liệt hành động-Khát vọng cống hiến”

Tại Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV vừa diễn ra sáng 25/9, Bộ trưởng khẳng định phương châm xuyên suốt "Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến" của toàn ngành.

300 đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 7.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã về dự Đại hội thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV, năm 2025, vừa diễn ra sáng nay (25/9), tại Hà Nội.

“Thi đua có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, đồng thời nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế cùng hướng tới mục tiêu chung,” Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại Đại hội.

Toàn ngành "quyết liệt hành động"

Nhà hát Lớn Hà Nội là nơi cách đây gần 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị Văn hóa lần thứ nhất, và nay là nơi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV - sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn, nơi hội tụ, biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Bộ giai đoạn 2021-2025, đồng thời, cùng nhau khơi dậy, lan tỏa và nhân lên ngọn lửa thi đua ái quốc mà Bác Hồ đã thắp sáng.

“Thi đua để cùng nhau thực hiện cho bằng được tuyên ngôn hành động của Bộ và ngành: ‘Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối,’ góp phần quan trọng thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Với phương châm xuyên suốt "Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến" của toàn ngành, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, trong văn hóa đã thi đua giữ gìn, bồi đắp bản sắc, nuôi dưỡng hồn cốt dân tộc, chủ động hội nhập, quảng bá văn hóa với bạn bè quốc tế; trong thể thao thi đua rèn luyện để làm rạng danh màu cờ sắc áo, nâng cao vị thế Tổ quốc trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Trong du lịch thi đua sáng tạo đổi mới để Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế-xã hội nhiều năm; báo chí truyền thông trở thành ‘Mạch dẫn tri thức - Kết nối niềm tin giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân;’ trong đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ đạt nhiều kết quả, tạo nguồn nhân lực chất lượng...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết từ thực tiễn các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhân tố điển hình trong từng lĩnh vực công tác. Kết quả là trong 5 năm qua, Bộ đã trình khen gần 400 Huân chương Lao động, gần 800 Bằng khen của Thủ tướng, 26 tập thể được tặng “Cờ Thi đua của Chính phủ;” Chủ tịch nước trao tặng 16 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 112 Giải thưởng Nhà nước, 124 nghệ sỹ nhân dân, 268 nghệ sỹ ưu tú, 65 nghệ nhân nhân dân, 563 nghệ nhân ưu tú.

Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành vừa qua, Bộ vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích xuất sắc giai đoạn 2021-2025 và rất nhiều hình thức khen thưởng khác từ Trung ương tới cơ sở.

Gia tăng “sức mạnh mềm” quốc gia

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thẳng thắn thừa nhận: “Việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước ở một số thời điểm, tại một số đơn vị vẫn còn chưa cụ thể; chưa khơi dậy được hết tiềm năng, trí tuệ, khả năng tiềm ẩn bên trong mỗi chủ thể, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra trong bối cảnh mà Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã và đang triển khai đồng bộ những quyết sách mang tính lịch sử, đột phá chiến lược để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

Đặc biệt, tới đây, trên cơ sở tham mưu đề xuất của Bộ, Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị quyết về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết ra đời chính là nền tảng, động lực mạnh mẽ hơn nữa để Bộ và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát triển vững mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trao danh hiệu Anh hùng Lao động và hoa cho huấn luyện viên Mai Đức Chung. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ mang tính thời đại đặt ra cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất nhiều công việc mới và khó, trong đó việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước có vai trò rất quan trọng, cấu thành sức mạnh bên trong, khơi dậy và đánh thức mạnh mẽ khát vọng cống hiến của mỗi tổ chức, mỗi đơn vị, mỗi cá nhân.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2031, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục khẳng định vị thế, góp phần gia tăng “sức mạnh mềm” quốc gia, phát huy nguồn lực văn hóa.

Theo đó, toàn ngành sẽ tập trung đổi mới quan điểm, mục tiêu, phương pháp quản lý toàn diện xuất phát từ Nhân dân, phục vụ Nhân dân, lấy Nhân dân làm trung tâm với cốt lõi là bảo đảm các quyền của con người, quyền và nghĩa vụ của công dân liên quan đến ngành; con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển của toàn ngành; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khát vọng sáng tạo, cống hiến từ văn hóa, vì văn hóa, vì sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới; cải cách gốc là thể chế, con người vừa là mục tiêu, vừa là trung tâm của cải cách; thể chế phát triển hài hòa gắn với tổng thể.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tham quan gian trưng bày tại Đại hội. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Lãnh đạo bộ xác định những nhiệm vụ cụ thể của toàn ngành trong giai đoạn 2025-2030 sẽ bao gồm: Đổi mới tư duy lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tăng cường nhận thức, hành động phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và chính quyền về vai trò của ngành; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của ngành với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của từng ngành và từng cấp.

Đặc biệt, triển khai nhiệm vụ với tinh thần chủ động, nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt theo phương châm 6 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ phân cấp và rõ kết quả;” cải thiện năng lực quản lý nhà nước của các cục/vụ gắn với chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; theo dõi chặt chẽ, nắm chắc những diễn biến mới, phản ứng chính sách chính xác, quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, bám sát thực tiễn, hiệu quả.

Phát hiện kịp thời các "điểm nghẽn,” "nút thắt" cản trở sự phát triển và các khoảng trống pháp lý của ngành để tham mưu, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, phê duyệt theo hướng "kiến tạo," "khơi thông nguồn lực," "chuyển hóa các giá trị tài sản văn hóa thành nguồn lực, động lực cho sự phát triển;" quyết tâm đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật theo chỉ đạo của của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Lê Thành Long lưu ý thêm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh; phát động và triển khai thi đua sáng tạo, lan tỏa sáng kiến về gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa, kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí…

Song song đó, phát triển du lịch bền vững, sáng tạo, chuyên nghiệp, văn minh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua, khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong từng sản phẩm, dịch vụ du lịch; xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, phát triển sản phẩm du lịch xanh, nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.../.

Tiết mục nghệ thuật chào mừng Đại hội. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3373/QĐ-BVHTTDL về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân. Quyết định nêu rõ, tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021-2025. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã ký Quyết định số 3378/QĐ-BVHTTDL về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân. Quyết định nêu rõ, tặng Bằng khen cho 19 tập thể và 53 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021-2025.