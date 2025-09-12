Đại hội thi đua yêu nước Thông tấn xã Việt Nam lần thứ 6

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của TTXVN gắn với khẩu hiệu “Phát huy sức mạnh, sự năng động và sáng tạo của toàn ngành, xây dựng TTXVN thành cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực của hệ thống truyền thông quốc gia, trung tâm thông tin chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước” là nội dung xuyên suốt. Ngoài việc thi đua thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị, các đơn vị còn đăng ký thực hiện chương trình, đề án… lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945-15/9/2025).

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang nhấn mạnh trong 80 năm xây dựng và phát triển, TTXVN luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành; đặt thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ chủ chốt trong các nhiệm vụ chính trị.

Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình trong các phong trào thi đua; những cá nhân có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực công tác. Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 6 được tổ chức đúng vào dịp TTXVN vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15/9/1945-15/9/2025).

Truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước, sự hy sinh quên mình của gần 260 nhà báo liệt sỹ là những tấm gương, những bài học lịch sử để những người làm báo hôm nay không ngừng thi đua, phấn đấu, có những sản phẩm báo chí chất lượng, mang hơi thở cuộc sống, lan toả ra thế giới.

Nhân dịp này, 2 tập thể đã vinh dự được đón nhận cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2024 của TTXVN.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc TTXVN đã tặng bằng khen cho 27 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025; 7 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các công trình, phần việc chào mừng 80 năm ngày truyền thống TTXVN; 114 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tấn.”

Tại đại hội cũng đã diễn ra phần trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 80 năm truyền thống của TTXVN và trao giải thể thao chào mừng 80 năm ngày truyền thống của TTXVN./.

