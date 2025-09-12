TTXVN nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Nhân dịp tròn 80 năm xây dựng và phát triển, TTXVN vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ III, Báo Điện tử Vietnamplus và Ban Thế giới được nhận Cờ thi đua của Chính phủ...

“Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 6 được tổ chức đúng vào dịp TTXVN đang vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15/9/1945 – 15/9/2025). Truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước, sự hy sinh quên mình của gần 260 nhà báo liệt sỹ là những tấm gương, những bài học lịch sử để những người làm báo hôm nay không ngừng thi đua, phấn đấu, có những sản phẩm báo chí chất lượng, mang hơi thở cuộc sống, lan toả ra thế giới.”

Thông tin trên được Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang chia sẻ tại Đại hội Thi đua yêu nước Thông tấn xã Việt Nam vào chiều nay, ngày 12/9. Theo Tổng Giám đốc TTXVN, đây là dịp để toàn ngành tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua (giai đoạn 2020 – 2025); đồng thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, gương mẫu đi đầu, luôn vì lợi ích của đơn vị, tập thể.

265 đại biểu đại diện cho gần 1.900 viên chức, người lao động trong toàn ngành đã tham dự Đại hội.

TTXVN nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ III

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang khẳng định trong 80 năm xây dựng và phát triển, TTXVN luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành; đặt thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ chủ chốt trong các nhiệm vụ chính trị. Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình trong các phong trào thi đua; những cá nhân có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực công tác.

Hằng năm, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành phù hợp với từng giai đoạn phát triển, Tổng Giám đốc TTXVN đã phát động nhiều phong trào thi đua. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Hằng năm, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành phù hợp với từng giai đoạn phát triển, Tổng Giám đốc TTXVN đã phát động các phong trào thi đua, tập trung vào mục tiêu: “Phát huy sức mạnh toàn ngành, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt chức năng thông tấn quốc gia,” “Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, phát triển hơn nữa,” “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua xây dựng TTXVN phát triển mạnh mẽ”…

Bên cạnh các phong trào thi đua được triển khai xuyên suốt, TTXVN cũng đã làm tốt việc tuyên dương, khen thưởng đột xuất. Trong những đợt bão lũ, thiên tai, dịch bệnh hay trong các sự kiện trọng đại của dân tộc đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, sẵn sàng xông pha nơi đầu nguồn tin tức hay theo đuổi sự kiện để có những dòng tin, hình ảnh sinh động, phản ánh chân thực sự kiện.

Đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TTXVN trao Bằng khen của Tổng Giám Đốc TTXVN cho Đồng chí Đỗ Thị Trang, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy TTXVN. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Bên cạnh những phóng viên trực tiếp đưa tin, TTXVN cũng luôn quan tâm, biểu dương những tấm gương thầm lặng: Đó là những nhân viên khối phục vụ của Văn phòng, những nhân sự thuộc khối chức năng hay những kỹ sư giữ nhịp cho dòng tin thông suốt. Tất cả cùng góp sức làm nên thành công chung của toàn Ngành.

“Đến nay, chúng ta có thể tự hào rằng TTXVN đã và đang khẳng định được vai trò tiên phong, chủ lực trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền, đồng hành cùng đất nước trong công cuộc xây dựng và phát triển, và phản ánh toàn cảnh thế giới, thể hiện sự hiện diện của phóng viên trên khắp cả nước và khắp 5 châu lục,” Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang nhấn mạnh.

Nhân dịp TTXVN tròn 80 năm xây dựng và phát triển, TTXVN vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ III về thành tích “có bề dày truyền thống, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.” Đây là sự ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi, sự cống hiến miệt mài của đội ngũ những người làm báo TTXVN qua các thời kỳ. Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 14/9.

Cũng dịp này, Báo Điện tử Vietnamplus và Ban Thế giới được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 27 tập thể, 39 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc TTXVN; 114 viên chức, người lao động thuộc các đơn vị của TTXVN nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tấn.

Nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên vươn mình

Theo Chủ tịch Hội đồng Thi đua-khen thưởng TTXVN Vũ Việt Trang, giai đoạn 2025-2030 là giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới với rất nhiều nhiệm vụ chiến lược, công trình, phần việc cần phải hoàn thành; các cấp, các ngành đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tiếp theo (2026-2030) đề ra.

Đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TTXVN trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể Ban biên tập tin Thế giới, Báo Điện tử Vietnam Plus. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Phát huy truyền thống vẻ vang của TTXVN được Đảng và Nhà nước tuyên dương ba danh hiệu Anh hùng (Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, ba lần được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh), thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TTXVN, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động hãy phát huy cao độ tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, hăng hái thi đua với nội dung “Phát huy sức mạnh toàn ngành, TTXVN nỗ lực đổi mới, sáng tạo đưa TTXVN phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên giàu mạnh và hùng cường của đất nước.”

Chủ tịch Hội đồng Thi đua-khen thưởng nhấn mạnh: “Để đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa mỗi tập thể, đơn vị cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động sáng tạo đổi mới công tác, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của toàn ngành trong tình hình mới. Mỗi viên chức, người lao động phát huy ý thức và trách nhiệm, tinh thần làm chủ, cống hiến trí tuệ, sức lực vì sự phát triển TTXVN”./.

Đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của TTXVN cùng các đại biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

