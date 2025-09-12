80 năm TTXVN: Khẳng định vai trò nguồn tin chính thống, đáng tin cậy

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) (15/9/1945-15/9/2025), phóng viên TTXVN tại Moskva đã có cuộc trao đổi với ông Vasily Pushkov, Giám đốc hợp tác quốc tế, Tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya - cơ quan chủ quản của Sputnik - về quan hệ hợp tác giữa TTXVN với Sputnik và vai trò của TTXVN trong hệ thống báo chí quốc gia, khu vực và quốc tế.

Theo ông Pushkov, TTXVN ra đời năm 1945, còn Sputnik phát triển trên nền phòng thông tin vào năm 1941.

Cũng giống như Sputnik, TTXVN là nguồn thông tin chính thống chủ lực không chỉ về thông tin trong nước, mà còn phục vụ cho bạn đọc ở nước ngoài.

Với tính chất công việc tương đồng giữa hai cơ quan báo chí, ông Pushkov hiểu rõ việc truyền tải thông tin về Việt Nam ra quốc tế là một nhiệm vụ phức tạp và chỉ một cơ quan báo chí lớn như TTXVN mới đủ khả năng để thực hiện.

Ông Pushkov nhấn mạnh rằng TTXVN là đối tác chính của Sputnik tại Việt Nam và sự hợp tác đó sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.

Đánh giá về vị thế của TTXVN trong toàn bộ hệ thống báo chí của Việt Nam, ông Pushkov ghi nhận các nền tảng uy tín của TTXVN, trong đó có trang tin bằng tiếng Nga.

Theo ông, sau một thời gian khá dài nước Nga “xoay trục sang hướng Đông,” mối quan tâm đến Việt Nam giờ đây không chỉ là “một trong những mối quan tâm” đơn thuần mà trở thành mối quan tâm thực sự và chân thành của khán giả Nga.

TTXVN cũng đã đáp ứng được tất cả mối quan tâm, nguyện vọng tìm hiểu đất nước đó, thông tin đa dạng và hữu ích, và cái chính là hoàn toàn xác thực.

Về vị thế của TTXVN trong hệ thống báo chí khu vực và quốc tế, ông Pushkov nhận định rằng giờ đây hệ sinh thái báo chí khu vực và quốc tế đã thay đổi. So với trước đây, nhận thức và thái độ của công chúng đối với cơ quan báo chí nhà nước đã có sự thay đổi.

Giờ đây mọi người đã hiểu hơn về thế giới truyền thông, đã nhận ra bản chất của các phương tiện truyền thông tư nhân, thương mại là hoạt động vì lợi ích của những người chi tiền và quyết định chính sách biên tập thay vì có sự liên tưởng giữa báo chí tư nhân và sự độc lập, không phụ thuộc.

Bạn đọc giờ đây cần chính là thông tin được kiểm chứng, vốn đang ngày càng ít đi ngày nay, và họ tìm đến các phương tiện báo chí chính thức là cơ quan báo chí nhà nước.

Tại châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng, vai trò của báo chí nhà nước đang nổi lên, đang lớn mạnh, đóng vai trò chính không chỉ ở trong nước mà trong cả trao đổi thông tin trên trường quốc tế, điều mà TTXVN đang làm rất tốt trên cương vị là cơ quan báo chí chính thống.

Về hợp tác giữa TTXVN và Sputnik, ông Pushkov bày tỏ vui mừng khi chương trình trao đổi đào tạo phóng viên trẻ giữa hai bên đang hoạt động đều đặn, có kết quả tốt, hai bên cũng trao đổi các thông tin, nhất là về khoa học kỹ thuật.

Trong bối cảnh Sputnik đang tăng sản phẩm thông tin liên quan đến châu Á, ông Pushkov khẳng định chắc chắn Việt Nam giữ vị trí quan trọng và TTXVN luôn là nguồn tin mà Sputnik có thể tin cậy./.