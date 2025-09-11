80 năm TTXVN: Nguồn tài nguyên vô giá và chân thực về Việt Nam

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) mang đến những tin tức kịp thời, chính xác cho độc giả trên toàn thế giới, là nguồn thông tin đầu tiên và quan trọng để tìm hiểu về Việt Nam và những diễn biến mới của đất nước.

Đây là đánh giá của ông Kyril Whittaker, nhà nghiên cứu về Việt Nam và đảng viên Đảng Cộng sản Anh, trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên TTXVN tại Anh, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập TTXVN (15/9/1945-15/9/2025).

Ông Whittaker nhấn mạnh TTXVN không chỉ là hãng thông tấn mà còn là “kho tư liệu lịch sử,” nguồn tin dựa trên sự thật và là cầu nối văn hóa, góp phần phản bác các luận điệu sai trái, mang đến cho thế giới hình ảnh chân thực về đất nước.

Theo ông, các ấn phẩm và trang thông tin như Vietnam News, VietnamPlus, Vietnam Pictorial giúp đọc giả cập nhật tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam, đồng thời là nguồn tư liệu quý dùng để tham khảo cho các công trình nghiên cứu.

Ông Whittake đánh giá cao giao diện thân thiện, cách trình bày rõ ràng và khả năng tiếp cận thông tin dễ dàng trên các nền tảng của TTXVN.

Cũng theo học giả Anh, với 80 năm hoạt động, TTXVN đã đồng hành cùng những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, phản ánh trung thực và lan tỏa tới bạn bè quốc tế những thông tin đáng tin cậy và chính xác trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền nhiều tin giả và độc hại.

Theo tư tưởng làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, TTXVN là cơ quan thông tấn quốc gia của Nhà nước Việt Nam - nhà nước của dân, do dân và vì dân. Báo chí của TTXVN luôn đặt mục tiêu giáo dục, xây dựng và lấy đạo đức cách mạng làm cốt lõi.

Các tin, bài được truyền tải phù hợp với tôn chỉ này, đảm bảo tính chính xác và giá trị định hướng, qua đó tạo nên sự khác biệt so với nhiều cơ quan báo chí khác trên thế giới.

Ngày nay, TTXVN, cùng với các cơ quan báo chí cách mạng như báo Nhân Dân, báo Lao Động, đã và đang giữ vai trò là diễn đàn truyền đạt đường lối chính sách của Đảng, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, là “vũ khí sắc bén” của giai cấp công nhân, giúp công chúng quốc tế tìm hiểu về Việt Nam và sự phát triển của đất nước một cách chính xác và kịp thời. Những nhà báo noi gương Hồ Chủ tịch được đào tạo chính trị, viết những bài báo có mục đích, dễ hiểu, chân thực và phục vụ nhân dân.

Nhà nghiên cứu Kyril Whittaker trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Anh. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)

Đánh giá về mảng thông tin đối ngoại, ông Whittaker cho biết với các ấn phẩm như Vietnam News Daily, Vietnam Pictorial, VietnamPlus, Le Courier du Vietnam, TTXVN đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới và đấu tranh chống lại những thông tin sai lệch về đất nước. Các ấn phẩm của TTXVN trở thành ấn phẩm chính được chia sẻ khi nói đến các tin tức về Việt Nam.

Ông cho rằng, chính sức mạnh truyền tải thông tin của TTXVN đã giúp đưa những tin tức thực tế và giàu giá trị về Việt Nam tiếp cận tới đông đảo đọc giả.

Cũng theo ông Whittaker, thách thức chính mà các nhà nghiên cứu quan tâm tới Việt Nam gặp phải là khả năng tìm kiếm và tiếp cận các ấn phẩm tiếng Việt và tiếng nước ngoài về những nội dung mà họ quan tâm.

Về khía cạnh này, các ấn phẩm của TTXVN bằng nhiều thứ tiếng đã thực sự trở thành nguồn tin chính xác hằng ngày về mọi mặt của Việt Nam, thể hiện rõ vai trò là đơn vị tiên phong của truyền thông Việt Nam trong việc tiếp cận công chúng trên toàn thế giới và quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, kiến trúc, lịch sử, chính trị cùng nhiều lĩnh vực khác.

Ông Whittaker nhấn mạnh đội ngũ phóng viên TTXVN thường trú ở nước ngoài chính là “những đại sứ văn hóa,” vừa giúp bạn bè quốc tế tiếp cận thông tin và hiểu rõ hơn về Việt Nam, vừa góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao, văn hóa giữa Việt Nam với nước sở tại. Đồng thời, những phóng viên này cũng giúp tạo dựng kết nối văn hóa mới giữa các quốc gia thông qua việc tăng cường hiểu biết, gắn kết lịch sử và đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa các nhà nghiên cứu về Việt Nam với đất nước của mình.

Đánh giá về khả năng thích ứng của TTXVN trong kỷ nguyên số, ông Whittaker cho rằng các ấn phẩm của TTXVN đã thích ứng rất tốt, với các trang web như VietnamNews, VietnamPlus và Le Courier du Vietnam được thiết kế đẹp, đơn giản, dễ tiếp cận, dễ tìm thông tin, đồng thời tránh được những vấn đề như tràn ngập quảng cáo, quá tải nội dung...

Ông Whittaker chỉ ra rằng, trong thời đại số hiện nay, giới trẻ tại nhiều nước hầu như không quan tâm đến việc đọc báo, đặc biệt là báo giấy. Họ thường tiếp cận các ấn phẩm trực tuyến, nhưng thông tin đôi khi lại không chính xác, không quan trọng và mang tính “câu khách.” Vì thế, các ấn phẩm trên nền tảng số của TTXVN càng khẳng định được giá trị của mình.

Cụ thể, TTXVN đã khéo léo tránh được những hạn chế thường thấy của báo chí số, đồng thời triển khai nhiều chiến dịch truyền thông sáng tạo để thu hút độc giả. Tiêu biểu là ấn phẩm đặc biệt của báo Vietnam News với mô hình cắt dán xe tăng huyền thoại 390 nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), hay bộ đồ họa bản đồ Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025). Tất cả đều nhận được sự quan tâm và yêu thích của giới trẻ.

Bên cạnh những thách thức truyền thống như bảo đảm độ tin cậy và duy trì độc giả, TTXVN cũng đối mặt với nhiều thách thức phi truyền thống từ sự phát triển của công nghệ mới và tin giả trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, với kho lưu trữ phong phú, mạng lưới phóng viên rộng khắp và cam kết đưa tin một cách chân thực từ hiện trường, TTXVN có đủ nền tảng để vượt qua các thách thức trong thời đại số.

Đối với ông Whittaker, trong suốt 80 năm hoạt động báo chí cách mạng, TTXVN đã tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ nhà báo nhân dân đi trước, thực hành báo chí trong sáng, có mục đích, cống hiến cho nhân dân và cách mạng Việt Nam./.

