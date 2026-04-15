'Lạc mất bản đồ': Khi những người nghệ sỹ 'vịn' vào âm nhạc để đi qua bóng tối

“Cố gắng kiếm tìm, la bàn xoay hướng lạ, người khách lữ hành vô phương dần phai dấu niềm tin, con đường ta bước có thể sai mà, nào ai biết đâu…”

Đó là những ca từ trong bài hát “Lạc mất bản đồ” của nhóm nhạc Picker Band ra mắt thị trường âm nhạc Việt ngày 15/4 tại Hà Nội.

Bài hát nằm trong EP (đĩa mở rộng) cùng tên gồm 3 ca khúc, được xây dựng như một hành trình cảm xúc liền mạch - từ khoảnh khắc một người đàn ông nhận ra mình đã đi lạc, đến quá trình đối diện với những vết thương bên trong, và cuối cùng là sự chấp nhận cùng quyết tâm bước tiếp.

Sản phẩm âm nhạc này đánh dấu sự ra đời của nhóm nhạc Picker Band gồm những nghệ sỹ theo đuổi mô hình Authentic Band - nơi mỗi thành viên đều là nhạc công thực thụ, trình diễn trực tiếp bằng nhạc cụ. Mỗi người đều đã thành danh trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Picker Band xác định âm nhạc không phải để gây ấn tượng ngay lập tức, mà là để ở lại lâu hơn, sau khi bài hát kết thúc. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Nhóm nhạc được dẫn dắt bởi Hùng Cường, nghệ sỹ Trống, giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, thủ lĩnh ban nhạc Màu Nước. Các thành viên còn lại gồm ca sỹ Dương Trần Nghĩa, nghệ sỹ keyboard Hoàng Anh Minh, hai nghệ sỹ guitar Hoà Ất, Hữu Hoàng, nghệ sỹ bass An Thiện.

Nhóm theo đuổi dòng nhạc Rock và Soft Rock với ngôn ngữ âm nhạc mộc mạc, chân phác và giàu tính tự sự, là tiếng nói của những người đã đi qua đủ buồn vui và lựa chọn đứng dậy.

EP “Lạc mất bản đồ” là bước giới thiệu rõ nét nhất cho hướng đi đó. Các bài hát không đẩy cao trào, mà giữ nhịp ổn định, để cảm xúc đi theo chiều sâu thay vì bùng nổ. Chủ đề xuyên suốt là trạng thái mất phương hướng - một cảm giác không mới, nhưng được kể lại theo cách gần gũi và trưởng thành hơn. Dường như những người đàn ông tìm thấy điểm chung là có thể dựa vào âm nhạc, đi qua bóng tối để tìm thấy ánh sáng của tự do.

Họ mong muốn định hình của một dòng chảy âm nhạc phong trần, đầy sức sống nhưng cũng không thiếu những khoảng lặng tự sự. (Ảnh: NVCC)

Nghệ sỹ Hùng Cường từng tham gia nhiều nhóm nhạc. Với Ngũ Cung, đó là một thử thách lớn khi anh đảm nhận vai trò drummer trong một ban nhạc rock nổi tiếng. Đến Rhapsody Philharmonic, quy mô dàn nhạc lên tới hơn 40 người, anh ý thức rõ hơn về trách nhiệm. Không còn là câu chuyện của cá nhân hay một nhóm nhỏ, mà là tổ chức, là phối hợp, là kỷ luật. Sau đó là I Tễu – một ban nhạc hoạt động không dài, nhưng lại cho anh cảm hứng để tiếp tục thành lập những dự án mới.

Với Màu Nước, nghệ sỹ Hùng Cường vừa chơi trống, vừa là người quản lý, vừa là thủ lĩnh. Còn với Picker Band, đây là ban nhạc của những người đã đi qua nhiều thăng trầm, trải nghiệm. Mỗi người mang theo những câu chuyện của riêng mình, rồi cùng nhau chuyển hóa những trải nghiệm đó thành âm nhạc./.

