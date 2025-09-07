"Rock Concert – Trái tim Việt Nam"- tình yêu Tổ quốc thăng hoa cùng âm nhạc

Hòa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tối 7/9, chương trình "Rock Concert - Trái tim Việt Nam" diễn ra tại Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội).

Trong chương trình này, công chúng được nghe những giai điệu ngợi ca quê hương đất nước, tình yêu con người được thổi hồn qua phong cách âm nhạc sôi động, hiện đại và tràn đầy cảm hứng - theo phong cách rock, nơi tiếng guitar, tiếng trống hòa cùng âm sắc nhạc cụ dân tộc.

Chương trình có sự góp mặt của các ban nhạc hàng đầu Việt Nam như Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, The Flob, Thanh âm xanh, cùng các ca sỹ Phạm Anh Khoa, Dương Trần Nghĩa, Dương Thùy Anh, Thái Thùy Linh...

Những ca khúc cách mạng hào hùng, được thể hiện với một diện mạo mới theo phong cách rock - nơi tiếng guitar, trống hòa cùng âm sắc nhạc cụ dân tộc, với các ca khúc "Lên đàng," "Dậy mà đi," "Hát mãi khúc quân hành," "Lá đỏ," "Cung đàn mùa xuân," "Đất nước trọn niềm vui"...

Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến cho khán giả những tác phẩm âm nhạc được đông đảo công chúng yêu thích như "Bài ca đất phương Nam", "Khát vọng tuổi trẻ," "Quê hương Việt Nam," "Dân tôi ca," "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"... công chúng còn được "cháy" hết mình với những bản rock rực lửa như "Đại lộ mặt trời," "Tuyết trắng - Đỗ quyên đỏ," "Đất Việt - Hoa mặt trời," "Bay qua Biển Đông," "Con đường không tên," "Men say," "Tháng 10," "Bông hồng thủy tinh," "Mắt đen," "Những chuyến đi dài," "Đường đến ngày vinh quang"...

Ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng đạo diễn chương trình cho biết, tiếp nối thành công của chương trình "Tự hào là người Việt Nam," Ban tổ chức mong muốn đem đến một không gian nghệ thuật mới mẻ, trẻ trung và giàu năng lượng hơn, đó chính là "Rock Concert - Trái tim Việt Nam."

Rock là dòng nhạc mạnh mẽ, phóng khoáng, gắn liền với tinh thần tự do và khát vọng. Khi những ca khúc cách mạng được khoác lên tinh thần rock, chúng trở thành một tiếng nói mới, gần gũi và đầy sức hút với thế hệ trẻ.

Đây không chỉ là một đại nhạc hội rock quy mô lớn, mà còn là nơi hội tụ của khát vọng tuổi trẻ, là nơi mà niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc được thăng hoa bằng âm nhạc. Khán giả được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt của những bản hit đình đám, cùng những ca khúc cách mạng bất hủ, nay được khoác lên diện mạo mới đầy mạnh mẽ và phóng khoáng của rock.

Đặc biệt, lần đầu tiên, chương trình đưa ban nhạc dân tộc Thanh âm xanh kết hợp cùng Rock Band, sự giao thoa này không chỉ tạo nên âm thanh độc đáo, mạnh mẽ, mà còn khẳng định tinh thần: Âm nhạc dân tộc Việt Nam có thể ngân vang, hòa quện trong mọi không gian sân khấu, mọi thời đại, kể cả trên nền rock đầy phóng khoáng.

Với thông điệp về tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc không chỉ được lưu giữ trong quá khứ, mà đang tiếp tục cháy bỏng trong hơi thở của tuổi trẻ hôm nay, đồng thời được truyền lửa, được nhắc nhớ về trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, chương trình "Rock Concert - Trái tim Việt Nam" là nhịp cầu để lịch sử chạm đến trái tim giới trẻ bằng âm nhạc./.

Chương trình nghệ thuật “Ánh sao độc lập” tại thành phố mang tên Bác Chương trình “Ánh sao độc lập” chọn hình thức 3 điểm cầu kết nối, mang thông điệp nghệ thuật giàu tính biểu tượng: chung một nhịp đập tự hào dân tộc.