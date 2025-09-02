Hơn 10.000 khán giả hòa nhịp trong đêm hội âm nhạc ‘Tự hào Việt Nam’

Tối 2/9, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), hành trình âm nhạc “Tự hào Việt Nam” - hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ Chiến dịch truyền thông cùng tên do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khởi xướng - đã chính thức khép lại bằng một đêm nhạc hội tụ, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng.

Đây là điểm dừng cuối cùng mang tính biểu tượng của hành trình âm nhạc “Tự hào Việt Nam,” khi diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - trái tim Thủ đô - trong khuôn khổ Lễ hội Độc Lập “80 năm Tự hào Việt Nam.”

Sự kiện do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức, với sự tham gia của hơn 10.000 người.

Từ rất sớm, từng dòng người đã đổ về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, mang theo lá cờ đỏ sao vàng, nụ cười rạng rỡ và niềm háo hức được hòa mình vào không khí của đại lễ.

Khi chương trình chính thức bắt đầu, cả quảng trường chật kín khán giả, tạo nên một “biển người” rực sắc đỏ, những tiếng reo hò, vỗ tay hòa lẫn cùng giai điệu vang lên, làm bầu không khí thêm phần sôi động và ấm áp.

Chương trình nghệ thuật được chia thành hai phần: phần Lễ trang nghiêm, phần Hội giàu cảm xúc, với ba chương nghệ thuật “Trang lịch sử hào hùng,” “Vẻ vang tiếp nối” và “Âm vang Việt Nam.”

Âm nhạc trở thành dòng chảy xuyên suốt, dẫn dắt khán giả từ ký ức cha ông đến niềm tự hào hôm nay và khát vọng tương lai.

Đêm diễn quy tụ dàn nghệ sỹ trải dài nhiều thế hệ: những “cây đại thụ” như Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa, Nghệ sỹ Nhân dân Bạch Tuyết, thế hệ đương đại có các ca sĩ Mỹ Linh, Phương Thanh, Tùng Dương, nghệ sỹ trẻ có gia đình ca sĩ Đông Nhi, Ông Cao Thắng, bé Winnie và các ca sỹ Trúc Nhân, Isaac, Suboi, Phương Mỹ Chi, Pháo, Lâm Bảo Ngọc, Muộii, Haley… đã mang đến những sắc màu tươi mới.

Đặc biệt, nhóm nhạc sỹ trẻ DTAP - linh hồn âm nhạc của hành trình – khéo léo kết nối truyền thống với hiện đại, tạo nên không gian âm nhạc gần gũi và truyền cảm hứng.

Các tiết mục đặc sắc lấy cảm hứng từ những đoàn văn công thời chiến, hành trình "Tự hào Việt Nam" tái hiện tinh thần theo một cách đương đại. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Mỗi nghệ sỹ không chỉ trình diễn, mà còn gửi gắm những thông điệp đầy cảm xúc. Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Hoa cho biết: “Các bạn trẻ DTAP đã làm được một điều rất tuyệt vời đó là thổi hồn hiện đại vào chất liệu dân gian, để giới trẻ hôm nay thấy tự hào vì những gì thuộc về Việt Nam.”

Nghệ sỹ Nhân dân Bạch Tuyết xúc động chia sẻ: “Tôi từng sống trong những năm tháng gian khổ, khi một chuyến đi cũng phải đánh đổi bằng máu. Hôm nay, nhìn thế hệ trẻ hát về Tổ quốc bằng niềm tự hào, tôi tin dân tộc mình sẽ còn đi rất xa”.

Đỉnh điểm của đêm nhạc là khi toàn bộ nghệ sỹ và hàng vạn khán giả đồng loạt cất lên giai điệu cuối cùng, tạo nên “biển người” rực sắc đỏ sao vàng. Âm nhạc lúc này trở thành tiếng nói của dân tộc, vang vọng từ lịch sử đến hiện tại. Màn pháo hoa tầm cao tại Hồ Hoàn Kiếm khép lại chương trình, đánh dấu khoảnh khắc rực rỡ của Tết Độc lập 2/9 và hành trình 80 năm Tự hào Việt Nam.

Không khí ấy lan tỏa niềm tin và khát vọng: tình yêu Tổ quốc chưa bao giờ phai nhạt, vẫn chảy tràn trong từng mạch máu của người Việt hôm nay.

Khởi động từ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/8, “Tự hào Việt Nam” không chỉ là chuỗi đêm nhạc mà còn là một hành trình ký ức và khát vọng, qua những tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ…, những địa danh giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Tại mỗi điểm dừng, âm nhạc được kết hợp với các hoạt động tri ân, giao lưu, mang đến trải nghiệm trực quan về lịch sử và khơi gợi niềm tự hào dân tộc.

Các nghệ sỹ cùng đoàn viên, thanh niên đã có nhiều hoạt động ý nghĩa: gặp gỡ nhân chứng sống tại Bến tàu không số Vũng Rô, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Phú Thọ, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, thăm Trường Quốc Học Huế, ghé thăm Thành cổ Quảng Trị, Vĩ tuyến 17, về Làng Sen quê Bác, tham gia khắc phục hậu quả bão, lũ tại tỉnh Nghệ An. Mỗi địa điểm không chỉ là nơi tổ chức biểu diễn mà còn là lớp học lịch sử sinh động cho nghệ sỹ và khán giả trẻ.

“Tự hào Việt Nam” là mảnh ghép nổi bật trong Chiến dịch truyền thông đa nền tảng cùng tên, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bên cạnh hành trình thực tế, chiến dịch còn lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số. Chỉ tính riêng trên TikTok đã có hơn 185.000 bài đăng với 4,6 tỷ lượt xem, trong khi trên Facebook con số này lên đến gần 356.000 bài đăng với ước tính 5 tỷ lượt tiếp cận gắn hashtag #TuhaoVietNam.

Ca khúc chủ đề "Nhà tôi có treo một lá cờ" cùng album "Made in Vietnam" cũng thu hút hàng trăm triệu lượt xem, trở thành tiếng hát đồng hành suốt hành trình.

Sau gần một tháng băng qua hàng nghìn cây số, từ miền Nam ra miền Bắc, hành trình “Tự hào Việt Nam” đã hoàn thành sứ mệnh: mang âm nhạc, lịch sử và tinh thần dân tộc đến với hàng trăm nghìn khán giả. Đêm nhạc tại Hà Nội khép lại chuỗi sự kiện, nhưng dư âm của nó còn vang vọng – trong từng ca khúc, từng câu chuyện, và trong lòng tự hào của thế hệ trẻ.

Chiến dịch “Tự hào Việt Nam” đã chứng minh sức mạnh của âm nhạc và truyền thông trong việc gắn kết các thế hệ, lan tỏa niềm tự hào và biến thành hành động cụ thể.

Đó cũng chính là thông điệp cốt lõi: khi mỗi người trẻ biến niềm tự hào thành sáng tạo và cống hiến, đó sẽ là sức mạnh nội sinh để dân tộc vững bước tiến vào kỷ nguyên mới./.

