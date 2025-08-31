Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kiều bào hãy tự hào là người Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và làm việc tại Trung Quốc, sáng 31/8, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, đặc biệt, có khoảng 270 kiều bào, lưu học sinh từ các tỉnh, thành phố Thiên Tân, Bắc Kinh, Thượng Hải, Sơn Đông, Quảng Tây, Hà Bắc cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cho cộng đồng hơn 100.000 người Việt Nam tại Trung Quốc.

Báo cáo về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc là một cộng đồng đoàn kết, gắn bó, năng động, sáng tạo, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc mạnh mẽ, luôn hướng về quê hương, Tổ quốc.

Đại sứ luôn nỗ lực góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và thực hiện tốt chủ trương chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đơn cử, sau cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt, lưu học sinh khu vực Kinh-Tân Ký của Thủ tướng cuối tháng 6 vừa qua, Đại sứ quán đã khẩn trương triển khai mở một lớp tiếng Việt trực tuyến đầu tiên trong tháng 7 vừa qua dành cho kiều bào và công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Trung Quốc. Lớp học đã nhận được sự tham gia và hưởng ứng tích cực từ cộng đồng kiều bào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại cuộc gặp mặt, bà con cho biết luôn dõi theo những thông tin về mỗi bước phát triển của đất nước, đặc biệt là trong không khí mừng 80 năm Quốc khánh, ủng hộ các đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên mới, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chào trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến bà con cộng đồng người Việt Nam ở Trung Quốc trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Điểm lại những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội đất nước thời gian qua, Thủ tướng cho biết trong nước đang thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức “sắp xếp lại giang sơn," tập trung phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh công cuộc hội nhập, kinh tế nhà nước là chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất phát triển kinh tế quốc gia, tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thể chế.

Mới đây nhất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó khuyến khích học ngoại ngữ, xây dựng trường nội trú cho các xã vùng biên giới…

Cùng với đó, Thủ tướng cho biết đã triển khai nhiều công việc lớn, rất ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chẳng hạn như hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, triển khai chương trình xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, tổ chức triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc," khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án với tổng số vốn gần 1,3 triệu tỷ đồng… Các lực lượng cũng đang chuẩn bị tích cực cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trong ngày 2/9. Đặc biệt, vào thời điểm đầy ý nghĩa này, Đảng, Nhà nước đã quyết định tặng mỗi người dân 100.000 đồng.

Thủ tướng khẳng định trong thành tựu chung của đất nước 80 năm qua, có sự đóng góp rất quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, bà con cộng đồng người Việt Nam ở Trung Quốc nói riêng, là cầu nối hữu nghị, giao lưu nhân dân với nước sở tại, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp trong giai đoạn hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến bà con cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, luôn nỗ lực lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho cuộc sống của bà con cộng đồng, thể hiện "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" cao quý, thiêng liêng.

Phản hồi các đề xuất, kiến nghị của kiều bào tại cuộc gặp, Thủ tướng mong bà con cộng đồng luôn đoàn kết, hòa nhập tốt, các doanh nghiệp người Việt Nam hoạt động ở Trung Quốc chấp hành tốt các quy định của pháp luật sở tại, phát huy tinh thần tự hào dân tộc, đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước.

Về vấn đề dạy tiếng Việt cho con em cộng đồng, Thủ tướng nêu rõ việc này góp phần quan trọng giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của dân tộc, do đó Đại sứ quán cần áp dụng và nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt để con em cộng đồng thạo tiếng Việt, gắn bó với quê hương, đất nước, cảm nhận được truyền thống hào hùng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng cũng mong muốn các lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc tích cực học tập kiến thức, kinh nghiệm của Trung Quốc để góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Trong các cuộc làm việc với lãnh đạo phía bạn, Thủ tướng luôn đề nghị phía Trung Quốc quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con cộng đồng người Việt Nam.

Thủ tướng mong cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc luôn tự hào mình là người Việt Nam, luôn tự hào có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và luôn tự hào về sự cống hiến, đóng góp của cộng đồng cho tình hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc, vừa là đồng chí, vừa là anh em “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025, sáng 31/8, tại Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.