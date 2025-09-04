Vinh danh 55 tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong 50 năm sau ngày thống nhất

Tối 3/9, chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc” mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam và Vinh danh các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Sự kiện do Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam 3/9/2025.

Tại chương trình, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam Nguyễn Đức Trịnh nhấn mạnh trong hành trình 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đất nước ta có mùa Xuân 1975 là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử đấu tranh cách mạng Việt Nam, sau bao năm bị chia cắt vì chiến tranh xâm lược của ngoại bang, ước vọng cháy bỏng của toàn dân đã trở thành hiện thực, từ đây non sông ta đã trở về một dải, đất nước Việt Nam thống nhất.

Kể từ thời điểm bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” của nhạc sỹ Phạm Tuyên được vang lên qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, đúng vào ngày 30/4/1975, trong suốt 50 năm qua, đã có hàng vạn ca khúc của các thế hệ nhạc sỹ Việt Nam viết về sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc ta: Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tiết mục biểu diễn tại chương trình "Giai điệu Tổ quốc." (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Bằng cảm xúc dâng trào và trái tim chân thực, các nhạc sỹ đã viết nên những tác phẩm phản ánh sinh động và phong phú về cuộc sống của nhân dân ta sau những năm tháng chiến tranh, ca ngợi truyền thống anh hùng của dân tộc, ca ngợi quê hương đất nước đang từng ngày đổi mới, ca ngợi và biết ơn các anh hùng liệt sỹ, ca ngợi tình yêu lứa đôi...

Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức tôn vinh, quảng bá, khẳng định những giá trị to lớn của các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu nói riêng và đóng góp của âm nhạc cách mạng nói chung, trong dịp tổng kết 50 năm nền Âm nhạc Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất.

Từ kết quả bình chọn của các chi hội nhạc sỹ Việt Nam trong toàn quốc, Ban tổ chức đã chọn 50 ca khúc tiêu biểu và 5 tác phẩm khí nhạc, nhạc kịch tiêu biểu để tôn vinh trong Ngày Âm nhạc Việt Nam năm nay - Ngày hội tôn vinh nền Âm nhạc Việt Nam - Hội tụ và lan tỏa những điều tốt đẹp nhất với tất cả mọi người.

Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc,” Hội Nhạc sỹ Việt Nam đã tổ chức vinh danh và trao bằng chứng nhận cho 55 tác phẩm âm nhạc tiêu biểu giai đoạn 1975-2025, gồm 50 ca khúc tiêu biểu và 5 tác phẩm giao hưởng thính phòng tiêu biểu.

Hội Nhạc sỹ Việt Nam trao bằng chứng nhận vinh danh cho các nhạc sỹ, đại diện gia đình nhạc sỹ có ca khúc tiêu tiêu biểu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Tại chương trình, Ban tổ chức giới thiệu tới công chúng một số ca khúc tiêu biểu được vinh danh lần này như: “Giai điệu Tổ quốc” của nhạc sỹ Trần Tiến, “Những bông hoa trong vườn Bác” của nhạc sỹ Văn Dung, “Cung đàn mùa Xuân” (thơ Lưu Trọng Lư, nhạc Cao Việt Bách), “Đất nước” của Phạm Minh Tuấn, “Duo Hương-Sơn, trích từ màn 1 Opera “Lá đỏ” của nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, “Tình đất đỏ miền Đông” của nhạc sỹ Trần Long Ẩn, “Trị An âm vang mùa Xuân” của nhạc sỹ Tôn Thất Lập, “Mái đình làng biển” của nhạc sỹ Nguyễn Cường, “Nhớ về Hà Nội” của nhạc sỹ Hoàng Hiệp, “Hoa sữa” của Hồng Đăng, “Hà Nội đêm trở gió” của Trọng Đài (lời Chu Lai-Trọng Đài), “Thuyền và biển” (thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Huỳnh Điểu), “Trái đất này là của chúng mình” (lời Đinh Hải, nhạc Trương Quang Lục), “Tình em biển cả” của nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn, “Tổ quốc gọi tên mình” (thơ Nguyễn Phan Quế Mai, nhạc Đinh Trung Cẩn), Liên khúc “Mùa Xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh” (Xuân Hồng) và “Việt Nam ơi mùa Xuân đến rồi” của Huy Du...

Chương trình kết thúc với ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” của nhạc sỹ Phạm Tuyên, khép lại một đêm nhạc đầy cảm xúc, sâu lắng và hùng tráng về tình yêu Tổ quốc, tình yêu giữa con người và thiên nhiên tươi đẹp.

Chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc” do Thiếu tướng, nhạc sỹ Đức Trịnh chỉ đạo nội dung, chỉ đạo nghệ thuật và đạo diễn; chương trình có sự tham gia của Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân; các Nghệ sỹ Nhân dân: Phạm Ngọc Khôi, Quốc Hưng, Đức Long; các ca sỹ Lam Phong, Nhật Huyền, Mai Chi, Hoàng Anh, Hiền Xuân, Thu Ba, Hồng Chinh, Dương Đức, Khúc Xuân Đức, Ngô Hương Diệp (Soprano) và Minh Tới (Tenor), Câu lạc bộ Sao tuổi thơ, tốp ca nữ Đoàn Văn công Phòng không không quân.../.

