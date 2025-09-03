Chương trình nghệ thuật “Ánh sao độc lập” tại thành phố mang tên Bác

Tối 2/9, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945-25/8/2025), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ánh sao độc lập,” kết nối từ 3 điểm cầu: phường Sài Gòn (Đường đi bộ Nguyễn Huệ), phường Bình Dương (Công viên phường Bình Dương) và phường Vũng Tàu (Quảng trường biển Thùy Vân).

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tham dự tại điểm cầu phường Vũng Tàu (Quảng trường biển Thùy Vân).“Ánh sao độc lập” không chỉ là chương trình nghệ thuật, mà còn là sự kiện mang ý nghĩa thời sự khi Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu chính thức trở thành một siêu đô thị vùng.

Chương trình “Ánh sao độc lập” chọn hình thức 3 điểm cầu kết nối, mang thông điệp nghệ thuật giàu tính biểu tượng: chung một nhịp đập tự hào dân tộc.

Chương trình mở màn bằng phần trình diễn laser mapping kết hợp âm nhạc dân tộc, tái hiện hình ảnh Trống đồng, rồng thời Lý và dòng chữ “Việt Nam” - như một lời khẳng định lịch sử và hiện tại luôn song hành.

Tại điểm cầu phường Sài Gòn, chương trình được dàn dựng với 3 chương gồm: “Từ làng Sen đến Cách mạng Tháng Tám thành công”; “Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”; “Thành phố đổi mới, phát triển, bước vào kỷ nguyên vươn mình.”

Khán giả được sống lại dòng chảy lịch sử từ hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, đến công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Mặc dù trời đổ cơn mưa lớn nhưng các nghệ sỹ, ca sỹ vẫn tâm huyết, đội mưa biểu diễn, đem cho khán giả những tiết mục đặc sắc.

Bên cạnh những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng như “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ,” “Từ làng Sen - Dấu chân phía trước,” “Đảng đã cho ta một mùa Xuân,” “Bác Hồ một tình yêu bao la,” “Lá cờ Tháng Tám,” “19 Tháng 8,” “Đường lên phía trước,” “Giai điệu tự hào,” “Nguyện là người Việt Nam”..., chương trình còn kết hợp nhiều tiết mục được dàn dựng hiện đại với sự hỗ trợ của công nghệ LED, mapping và laser.Chương trình có sự tham gia của đông đảo của các nghệ sỹ nổi tiếng như: Nghệ sỹ Ưu tú Lê Thiện, Vân Khánh; Trọng Tấn, Anh Thơ, Phạm Trang, Duyên Huyền, Hương Tràm, Đức Phúc, Giang Hồng Ngọc, Võ Hạ Trâm, Hồ Trung Dũng, Thanh Ngọc, Kay Trần, diễn viên xiếc Phước Hiển-Thanh Hoa, nhóm Lạc Việt , nhóm Sen Việt, vũ đoàn Việt Hải, vũ đoàn Seawind, DJ Mi Mi...

Trong không khí rộn ràng của mùa thu lịch sử, “Ánh sao độc lập” là bản hòa ca của niềm tự hào dân tộc, là dịp để mỗi người dân Việt Nam thêm trân trọng giá trị độc lập - tự do và tiếp nối truyền thống cha ông, cùng nhau xây dựng đất nước hùng cường, văn minh./.

