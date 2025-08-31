Bưu điện Việt Nam tung nhiều sản phẩm độc đáo chào mừng 80 năm Quốc khánh

Sáng 31/8 tại Hà Nội, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã tổ chức sự kiện đặc biệt "Hành trình tự hào - Gửi cả niềm tin.

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), trong hai ngày 31/8 và 01/9. Với chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng, sự kiện sẽ giúp công chúng bước vào hành trình "trở lại" lịch sử bằng những cách tiếp cận gần gũi, sống động, giàu cảm xúc và hiện đại.

Mở đầu hành trình là triển lãm "Lắng nghe cuộc đời Bác Hồ" với gần 20 bức tranh phóng tem, tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người. Từ ngôi nhà tranh gắn bó với thuở niên thiếu, hành trình bôn ba tìm đường cứu nước đến những địa danh, sự kiện, nhân vật mang đậm dấu ấn hào hùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, triển lãm còn trình chiếu thước phim quý giá Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Mở đầu hành trình là triển lãm "Lắng nghe cuộc đời Bác Hồ" với gần 20 bức tranh phóng tem, tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người.

Mỗi bức tranh tem đều gắn với một câu chuyện về Bác Hồ, được thuyết minh qua thiết bị tự động, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ cảm nhận sâu sắc về chiều sâu lịch sử, được "sống cùng" những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời Bác.

Tiếp nối là không gian trải nghiệm "Ba Đình lịch sử" với ấn phẩm mô hình 3D Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - nơi triệu triệu trái tim người Việt Nam hướng về trong ngày Tết Độc lập.

Mô hình được chế tác tinh xảo từ chất liệu thân thiện môi trường như gỗ MDF và giấy kraft in màu kỹ thuật số. Đặc biệt mô hình tích hợp công nghệ AR, người dân chỉ cần quét mã QR, những thước phim về đoàn quân diễu binh và dàn khí tài quân sự sẽ hiện lên sống động, lan tỏa không khí hào hùng của ngày hội non sông.

Ấn phẩm mô hình 3D Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – nơi triệu triệu trái tim người Việt Nam hướng về trong ngày Tết Độc lập.

Ấn phẩm được Vietnam Post phát hành với số lượng giới hạn với 2.000 bản, như một món quà tinh thần ý nghĩa dành cho công chúng trong dịp kỷ niệm trọng đại. Mô hình được giới thiệu trong khung giờ: từ 09 giờ 02 phút sáng và 14 giờ 09 phút chiều - những con số gắn liền với ngày Quốc khánh 02/9.

Tại khu vực "Kho báu Tem Việt", khách tham quan có dịp chiêm ngưỡng và sưu tầm những sản phẩm độc đáo như bìa gài tem, block tem, tranh tem, đồng xu lưu niệm… Mỗi sản phẩm không chỉ có giá trị nghệ thuật, văn hóa mà còn là một câu chuyện, một cách kể lại lịch sử theo ngôn ngữ tem bưu chính.

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Khép lại hành trình là photobooth "Quảng trường Ba Đình" và "Góc lịch sử hào hùng" tạo điểm nhấn check-in, đưa người xem trở lại thời khắc thiêng liêng khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn với thế hệ đi trước.

Đại diện Vietnam Post cho biết, "Hành trình tự hào - Gửi cả niềm tin," được tổ chức với mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước rộng khắp tới đông đảo công chúng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kết nối các thế hệ bằng những sản phẩm đặc trưng của Bưu điện là tem bưu chính với phong cách gần gũi, sáng tạo và hiện đại./.

