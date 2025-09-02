Sao Mai Huyền Trang thể hiện tình yêu Tổ quốc qua bộ đôi MV mừng Quốc khánh

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ca sỹ Huyền Trang Sao Mai ra mắt bộ đôi MV đặc biệt gồm “Quê hương Việt Nam tôi” (nhạc: Tuấn Phương, lời: Lê Tự Minh) và “Tôi yêu Việt Nam” (sáng tác: Hưng Cacao).

Cả hai MV đều được đạo diễn Nguyễn Anh Dũng (Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam) thực hiện, nhưng mỗi sản phẩm lại mang một màu sắc riêng, phản ánh sự đa dạng trong phong cách âm nhạc và cách tiếp cận hình ảnh. Bộ đôi MV thể hiện rõ nỗ lực làm mới bản thân và sự sáng tạo không ngừng của Huyền Trang.

MV “Quê hương Việt Nam tôi” mang âm hưởng âm nhạc thập niên 90, giản dị, dễ nghe và đầy hoài niệm. Giọng hát trong trẻo, hồn nhiên của Huyền Trang vừa phù hợp với ca khúc, vừa thể hiện vẻ đẹp trong sáng của thiên nhiên và con người Việt Nam.

Thông qua MV, Huyền Trang mong muốn quảng bá những hình ảnh đẹp của đất nước đến khán giả trong nước và quốc tế. Những thước phim được ghi hình tại nhiều danh thắng nổi tiếng, từ “sống lưng khủng long” hùng vĩ ở Bình Liêu (Quảng Ninh), đến những con thuyền đánh cá trên biển Nha Trang, vẻ thanh bình gần gũi với thiên nhiên ở Hà Giang, và đặc biệt là hình ảnh thiêng liêng từ cột cờ Lũng Cú. Tất cả hiện lên như những bức tranh sống động, hòa quyện với giọng hát giàu cảm xúc của nữ ca sỹ.

Nếu “Quê hương Việt Nam tôi” mang nét trữ tình, hoài niệm, thì MV “Tôi yêu Việt Nam” là thử thách mới với Huyền Trang. Lần đầu tiên, Huyền Trang, vốn quen thuộc với dòng nhạc dân gian và các ca khúc cách mạng, đã thử sức với một bản nhạc nhẹ pha trộn pop và rap, trẻ trung, hiện đại và đầy năng lượng.

Đặc biệt, Huyền Trang kết hợp cùng nhóm nhạc pop nổi tiếng Oplus, tạo nên một sản phẩm âm nhạc ấn tượng.

“Tôi đã trao đổi với nhạc sỹ phối khí để phân chia câu hát, bè phối sao cho tôi trở thành một phần trong nhóm. Vì thế, khi khán giả nghe, sẽ cảm nhận được một bản hòa ca tổng thể, hài hòa của cả 5 giọng hát. Đó là một trong những điều thú vị trong MV này,” Huyền Trang chia sẻ.

Bài hát được nhạc sỹ Hưng Cacao sáng tác riêng, mang màu sắc pop sôi động, thể hiện tinh thần Việt Nam mạnh mẽ, hiện đại và phát triển.

Âm nhạc không chỉ là niềm đam mê mang lại năng lượng và tình yêu cuộc sống, mà còn là thử thách để Huyền Trang khám phá bản thân, làm được những điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới.

Trong những ngày cả nước hướng về đại lễ Quốc khánh, việc ra mắt các sản phẩm ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước không chỉ là công việc nghệ thuật, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của người nghệ sỹ trong việc lan tỏa những giá trị tinh thần cao đẹp. Huyền Trang cùng Oplus và êkip đã tiếp tục góp thêm những sắc màu tươi mới vào “vườn hoa âm nhạc” mừng Quốc khánh 2/9, như lời tri ân và khẳng định tình yêu thiêng liêng dành cho đất nước./.

