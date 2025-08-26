Văn hóa

Âm nhạc

Concert 'Việt Nam trong tôi' tối 26/8 sẽ có thêm hoạt động ý nghĩa

Đêm nhạc không chỉ là một sự kiện nghệ thuật chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mà còn là lời nhắn gửi về tình yêu quê hương, dân tộc.

Minh Thu
Dù thời tiết không thuận lợi, concert "Việt Nam trong tôi" vẫn được tiến hành để nêu cao tinh thần 'Việt Nam trong tôi' là tự hào, là lòng yêu nước, là sẻ chia, là tương thân, tương ái. (Ảnh: BTC)
Dù thời tiết không thuận lợi, concert "Việt Nam trong tôi" vẫn được tiến hành để nêu cao tinh thần 'Việt Nam trong tôi' là tự hào, là lòng yêu nước, là sẻ chia, là tương thân, tương ái. (Ảnh: BTC)

Trong bối cảnh cả nước hướng về đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 5, concert “Việt Nam trong tôi” diễn ra vào tối 26/8 sẽ có thêm hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần sẻ chia và sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, trong những ngày này, cả nước đang dõi theo tình hình bão số 5, chia sẻ sâu sắc với đồng bào các tỉnh bị thiệt hại. Cùng lúc đó, các hoạt động liên quan đến kỷ niệm 80 Quốc khánh vẫn được triển khai theo kế hoạch như lời khẳng định về sức mạnh tinh thần, về ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Với tinh thần đó, vượt qua sự không thuận lợi của thời tiết, concert "Việt Nam trong tôi" vẫn được tiến hành để nêu cao tinh thần 'Việt Nam trong tôi' là tự hào, là lòng yêu nước, là sẻ chia, là tương thân, tương ái. Âm nhạc trong concert hôm nay không chỉ là nghệ thuật, mà còn là sợi dây kết nối triệu trái tim, cùng chung nhịp đập của tình quê hương, nghĩa đồng bào.

Khán giả đến với concert để thấy đất nước mình hiện lên rực rỡ trong từng thanh âm, giai điệu. Nhưng hơn hết, đây còn là dịp để gửi gắm niềm tin, sự động viên tới đồng bào miền Trung - những người đang chịu nhiều mất mát bởi thiên tai. Mỗi cái nắm tay, từng lời bài hát vang lên là một lời cầu chúc bình an, mỗi trái tim rung động là một ngọn lửa sẻ chia.

Hãy cùng nhau làm nên một concert của lòng nhân ái, đoàn kết - truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đêm nhạc hôm nay chính là lời nhắc nhở: Dù gian khó thế nào, người Việt Nam luôn biết đứng bên nhau, vượt qua bão tố, để một Việt Nam kiêu hãnh và yêu thương mãi ngời sáng trong trái tim mỗi chúng ta.

Ban Tổ chức sẽ có chương trình quyên góp để sẻ chia với đồng bào miền Trung. Rất mong quý khán giả quan tâm, tham gia với tinh thần "Việt Nam trong tôi"./.

Concert "Việt Nam trong tôi" do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội thực hiện, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), nhằm tôn vinh giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sỹ nổi tiếng được giới trẻ yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.

Với tinh thần sáng tạo và năng lượng tràn đầy, họ sẽ thể hiện các tác phẩm quen thuộc bằng phong cách mới mẻ, gần gũi với khán giả trẻ nhưng vẫn giữ trọn giá trị nghệ thuật.

(Vietnam+)
#concert Việt Nam trong tôi #ủng hộ đồng bào miền Trung #quyên góp từ thiện #âm nhạc hướng về quê hương #kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám #hoạt động văn hóa nhân dịp Quốc khánh #truyền cảm hứng đoàn kết dân tộc
