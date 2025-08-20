Show Việt Nam trong tôi: Nhà hát lớn đông nghịt người chờ phát vé miễn phí

Một lượng lớn người dân tập trung trước cổng Nhà hát lớn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ sáng sớm đến trưa 20/8, tại khu vực Nhà hát lớn (Hà Nội) đông đúc người dân vây kín để được phát miễn phí vé concert “Việt Nam trong tôi.”

Phần lớn khán giả này là người trẻ. Nhiều bạn cho biết đã xếp hàng từ 3 giờ sáng dù thời gian chính thức phát vé là 9 giờ.

Vào thời điểm đông nhất, số người chờ trước Nhà hát lớn tràn ra đến giữa quảng trường, gần khu vực đặt vòng xuyến thường ngày. Số khác xếp hàng dài dọc theo đường Tràng Tiền và Lê Thánh Tông.

Thông báo được dán trước cổng Nhà hát lớn. (Ảnh do người dân cung cấp)

Tuy nhiên vào khoảng 9 giờ, ban tổ chức dán giấy ở cổng, thông báo tạm dừng phát vé. Tình hình hỗn loạn, cùng với việc nhận thông báo bất ngờ khiến chính những người xếp hàng cảm thấy bức xúc. Cùng lúc trên mạng xã hội còn xảy ra hiện tượng đầu cơ “phe vé,” mua thu gom số lượng lớn. Một số người dân còn trèo hàng rào sắt đã lọt vào trong.

Hai bạn trẻ từ Nam Từ Liêm, xếp hàng từ 4 giờ chia sẻ: “Chúng em cảm thấy không công bằng. Ban tổ chức cần có quy trình tốt hơn để bảo vệ những người đã đúng quy định và chấp nhận xếp hàng từ rất sớm.”

Về mặt an ninh, lượng lớn người tụ tập trước cổng Nhà hát lớn còn gây cản trở giao thông. Ông Hồ Long, một người dân thường xuyên lưu thông qua khu vực này, bày tỏ thái độ bất bình, nói: “Đi qua Nhà hát lớn sáng nay rất hỗn loạn. Sự kiện lớn hay nhỏ tới mức nào cũng không thể mất trật tự và ảnh hưởng đến an ninh như vậy.”

Concert “Việt Nam trong tôi” diễn ra lúc 20 giờ ngày 26/8, thuộc khuôn khổ triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.” Chương trình gây sốt vì quy tụ nhiều gương mặt được yêu thích như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik, Anh Tú, Quân A.P…

Trước đó theo thông tin từ ban tổ chức, 3.000 vé chương trình sẽ được phát trong ba ngày từ 20-22/8 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Thời gian phát sáng từ 9 giờ đến 11 giờ 30 sáng, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30. Mỗi người nhận tối đa 2 vé, là công dân từ 14 tuổi trở lên và mang theo căn cước công dân bản gốc để nhận.

Một lượng lớn các bạn trẻ đã xếp hàng từ 4 giờ sáng. (Ảnh người dân cung cấo)

Đám đông chờ phát vé dàn hàng ra tới giữa đường, gây khó khăn cho các phương tiện khác lưu thông. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hàng dài người xếp hàng dọc theo phố Lê Thánh Tông. (Ảnh: PV/Vietnam+)