Phát vé miễn phí cho khán giả tham dự Concert “Việt Nam trong tôi”

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức đại nhạc hội trong chuỗi sự kiện triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc với chủ đề “Việt Nam trong tôi.”

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội thực hiện, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan.

Đây là một phần trong chuỗi hoạt động Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), nhằm tôn vinh giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc.

Đại nhạc hội sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 26.8, tại Sân Bắc Trung tâm Triển lãm Việt Nam ở xã Đông Anh, Hà Nội.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sỹ nổi tiếng được giới trẻ yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.

Chương trình là dịp để thế hệ trẻ cùng nhìn lại chặng đường 80 năm đầy gian lao nhưng cũng rất đỗi tự hào của đất nước.

Từ cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cho đến hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Sự kiện cũng là dịp để nâng cao nhận thức, niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta về chặng đường 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Với chủ đề “Việt Nam trong tôi,” đêm nhạc là nơi các nghệ sỹ và khán giả cùng bày tỏ tình yêu Tổ quốc.

Những ca khúc được lựa chọn không chỉ mang âm hưởng hào hùng của lịch sử mà còn thể hiện vẻ đẹp của con người, đất nước Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt.

Với sự góp mặt của dàn ca sỹ tài năng, đêm nhạc hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn sôi động và giàu cảm xúc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, kết nối quá khứ với hiện tại, khẳng định tinh thần tự chủ, tự cường của dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, vé tham dự đại nhạc hội sẽ được phát miễn phí cho khán giả. Đây là cơ hội để đông đảo công chúng cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong niềm vui lớn của đất nước.

Dự kiến, vé sẽ được phát đến khán giả trong 3 ngày, từ ngày 20, 21, 22/8/2025 tại Nhà hát Lớn, số 1 Tràng Tiền, Hà Nội. Khi đi nhận vé, khán giả lưu ý mang theo căn cước công dân.

Trong những ngày tháng Tám lịch sử, các chương trình âm nhạc diễn ra liên tục và đa dạng đã khiến cho khán giả Thủ đô và du khách tới Hà Nội được vừa được hòa mình vào dòng chảy nghệ thuật, vừa cảm nhận được niềm tự hào đón chờ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam./.

