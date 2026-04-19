Phú Thọ: Đêm nghệ thuật đặc sắc lan tỏa hào khí Đất Tổ

Tối 19/4, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Chương trình được dàn dựng công phu với 15 tiết mục đặc sắc, quy tụ đông đảo nghệ sỹ, diễn viên của Nhà hát Lạc Hồng cùng sự tham gia của các thành viên câu lạc bộ nghệ thuật trên địa tỉnh Phú Thọ. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ nhân dân và du khách thập phương về dự lễ hội.

Mở đầu chương trình là tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Dòng máu Lạc Hồng - Hào khí Việt Nam," mang âm hưởng hào hùng, tái hiện truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tiếp đó, chuỗi các tiết mục hát, múa được dàn dựng công phu như “Mẹ Âu Cơ," “Về đây đất Tổ quê mình," “Câu ca em hát Phú Thọ quê mình," “Đất Tổ tìm về," đã khắc họa đậm nét hình ảnh quê hương Đất Tổ cội nguồn, giàu bản sắc văn hóa.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại. Các tiết mục hát xoan như “Hò bên sông Lô - Trống quân Đức Bác” được thể hiện sâu lắng, góp phần tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Xen kẽ là các tiết mục mang hơi thở đương đại như mashup “Bài ca không quên - Giai điệu Tổ quốc," “Chào em cô gái Lam Hồng," tạo không khí trẻ trung, sôi động, thu hút đông đảo khán giả.

Bên cạnh lực lượng nghệ sỹ chuyên nghiệp, chương trình còn có sự tham gia của các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng như Câu lạc bộ Việt Nam Tổ dân phố Gẩu, Câu lạc bộ Họa My Hán Lữ, Câu lạc bộ Nghệ thuật Bốn phương Vĩnh Phúc… góp phần làm phong phú nội dung, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở.

Với nội dung được đầu tư, dàn dựng bài bản, chương trình không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Phú Thọ - vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, đến với du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời khẳng định sự phát triển, đổi mới của đời sống văn hóa địa phương trong giai đoạn hội nhập.

Khép lại chương trình là tiết mục hát múa “Phú Thọ bừng sáng chào tương lai," mang thông điệp về niềm tin, khát vọng phát triển, thể hiện quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc gia./.

Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm 2026 Năm 2026, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ được tổ chức với nhiều đổi mới về quy mô và nội dung bao gồm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch phong phú.