Lo ngại về nguồn cung đẩy giá dầu thô Brent tăng 7 phiên liên tiếp

Giá dầu thế giới tăng gần 3% trong phiên giao dịch ngày 28/4, khi những lo ngại dai dẳng về nguồn cung bị gián đoạn do eo biển Hormuz đóng cửa lấn át tác động từ quyết định rời Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và nhóm OPEC+ của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Kết thúc phiên này, giá dầu Brent giao tháng 6/2026 tăng 3,03 USD, tương đương 2,8%, lên 111,26 USD/thùng, đánh dấu chuỗi tăng 7 phiên liên tiếp.

Trong khi đó, dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 6/2026 tăng 3,56 USD, tương đương 3,7%, lên 99,93 USD/thùng, sau khi có thời điểm vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu kể từ ngày 13/4.

Đà tăng bị thu hẹp phần nào sau khi UAE - nhà sản xuất lớn thứ tư trong OPEC+ - tuyên bố sẽ rời nhóm từ ngày 1/5, giáng đòn vào liên minh xuất khẩu dầu và vai trò dẫn dắt của Saudi Arabia.

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định rằng trong điều kiện bình thường, thông tin này sẽ gây tác động tiêu cực mạnh tới thị trường dầu và có thể kích hoạt một đợt bán tháo lớn.

Theo ước tính của ông, UAE có thể nhanh chóng tăng thêm từ 1 đến 1,5 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, trong bối cảnh eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa, lượng dầu bổ sung này khó có thể lưu thông, khiến giá dầu nhiều khả năng tiếp tục xu hướng tăng chậm.

Một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump không hài lòng với đề xuất mới nhất từ Iran nhằm chấm dứt xung đột.

Các nguồn tin Iran tiết lộ đề xuất này chưa đề cập tới vấn đề hạt nhân ngay, mà sẽ hoãn lại để bàn sau khi chiến sự chấm dứt và tình hình vận tải ở Vùng Vịnh ổn định.

Sự không đồng thuận này khiến tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc. Iran tiếp tục chặn dòng tàu qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu - trong khi Mỹ vẫn duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

Theo ông Jorge Leon, chuyên gia phân tích tại Rystad Energy, việc đàm phán hòa bình đình trệ và chưa có lộ trình rõ ràng để mở lại eo biển Hormuz đang khiến thị trường tính đến kịch bản gián đoạn kéo dài đối với một tuyến vận tải năng lượng then chốt của thế giới. Vòng đàm phán trước đó giữa Mỹ và Iran cũng đã đổ vỡ vào tuần trước sau khi các cuộc gặp trực tiếp không đạt kết quả.

Dữ liệu từ Vortexa cho thấy lượng dầu thô tồn trữ trên các tàu chở dầu neo đậu ít nhất 7 ngày đã tăng lên 153,11 triệu thùng tính đến ngày 24/4 - mức cao nhất kể từ tháng 1/2026 và tăng 25% so với mức 122,6 triệu thùng của ngày 17/4.

Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định giá năng lượng toàn cầu có thể tăng 24% trong năm 2026, lên mức cao nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, ngay cả khi các gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng nhất tại Trung Đông được giảm bớt vào tháng Năm.

Kịch bản cơ sở mà WB giả định là hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz sẽ dần phục hồi vào tháng 10/2026, song rủi ro vẫn nghiêng mạnh về khả năng giá tiếp tục tăng.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng đã tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm.

Các nguồn tin thị trường dẫn số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết tồn kho xăng của nước này giảm 8,67 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 24/4, trong khi tồn kho dầu thô cũng giảm - mức giảm mạnh hơn nhiều so với dự báo của các nhà phân tích do Reuters khảo sát.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến công bố báo cáo chính thức về tồn kho năng lượng vào ngày 29/4 (giờ địa phương)./.

