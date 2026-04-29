Các ngân hàng trung ương ồ ạt gom vàng trong quý 1/2026

Các ngân hàng trung ương trên thế giới đã đẩy mạnh tích trữ vàng với tốc độ nhanh nhất trong hơn một năm qua vào quý 1/2026.

Sự sụt giảm của giá vàng đã kích hoạt một làn sóng mua vào mạnh mẽ, bù đắp hoàn toàn cho lượng bán ra từ một số ít định chế tài chính khác.

Theo ước tính do Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố ngày 29/4, tổng lượng mua ròng của khu vực chính thức đạt 244 tấn trong ba tháng đầu năm 2026, tăng đáng kể so với mức 208 tấn của quý trước đó. Ba Lan, Uzbekistan và Trung Quốc được ghi nhận là những quốc gia mua vào nhiều nhất, bên cạnh một số giao dịch khác không được công bố chính thức.

Thị trường vàng đã chứng kiến những biến động dữ dội kể từ đầu năm. Sau khi lập đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce vào ngày 29/1, giá vàng đã lao dốc 12% trong tháng 3 và đánh dấu tháng giảm mạnh nhất kể từ năm 2008 do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Trung Đông. Giá vàng ở mức dưới 4.600 USD/ounce ngay trước khi báo cáo của WGC được công bố.

Một trong những yếu tố gây áp lực lên giá kim loại quý này là giá năng lượng tăng vọt, làm dấy lên kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì hoặc thậm chí tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Đây được coi là một yếu tố bất lợi đối với vàng, vốn là tài sản không sinh lời.

Các chiến lược gia tại Hội đồng Vàng Thế giới nhận định đợt điều chỉnh giá vừa qua của thị trường đã tạo cơ hội cho những ngân hàng trung ương tiến hành thu mua một lượng lớn vàng.

Vàng miếng tại Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Việc gia tăng lượng tích trữ ròng đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh một vài ngân hàng trung ương đã cắt giảm lượng nắm giữ của mình. Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Azerbaijan cùng một số ngân hàng nhỏ và các quỹ đầu tư quốc gia khác đã bán ra khoảng 115 tấn trong giai đoạn ba tháng đầu năm. Diễn biến này từng làm dấy lên lo ngại về việc liệu các tổ chức có còn mặn mà với vàng hay không, khi đó vốn là động lực chính thúc đẩy đà tăng trưởng kéo dài nhiều năm qua của kim loại quý này.

Tuy nhiên, giới quan sát chỉ ra rằng mỗi ngân hàng đều có lý do riêng cho việc bán ra. Thổ Nhĩ Kỳ bán vàng nhằm bảo vệ đồng nội tệ và nền kinh tế trước các tác động của xung đột địa chính trị, Nga cần bù đắp thâm hụt ngân sách, còn Azerbaijan là để đưa lượng dự trữ về mức giới hạn cho phép.

Cần lưu ý rằng phần lớn hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương trong số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới không được tiết lộ công khai và không nằm trong số liệu thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Công ty tư vấn Metals Focus Ltd đã thực hiện tính toán các ước tính này cho WGC dựa trên sự kết hợp giữa dữ liệu công khai, thống kê thương mại và các nghiên cứu thực địa./.

