Thành phố Hồ Chí Minh khởi công các dự án định hình siêu đô thị hiện đại

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 29/4, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công, động thổ 4 dự án quy mô lớn và trao chứng nhận đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Đại tướng Lê Hồng Anh (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư) cùng các lãnh đạo thành phố đã bấm nút khởi công 2 dự án: Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính của thành phố; tuyến Metro số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm.

Đây là 2 dự án tạo điểm nhấn chiến lược cho Thủ Thiêm, nơi sẽ là trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời được định hướng trở thành trung tâm tài chính, thương mại quốc tế.

Dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính của thành phố có quy mô gần 47ha, được xây dựng ở khu vực lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Đây là công trình công cộng cung cấp dịch vụ hành chính công, phục vụ lợi ích quốc gia và cộng đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028, với tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng.

Ở giai đoạn 1, dự án thành phần Quảng trường trung tâm thành phố được khởi công với kinh phí đầu tư hơn 733 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, sức chứa quảng trường đáp ứng khoảng 268.000 người đối với các sự kiện chính trị và khoảng 500.000 người đối với lễ hội văn hóa.

Các hạng mục quảng trường, công viên và hồ cảnh quan sẽ là không gian sinh hoạt chính trị, văn hóa, cộng đồng có tầm vóc lớn của thành phố, góp phần hình thành biểu tượng đô thị mới bên bờ sông Sài Gòn, kết nối với định hướng phát triển Thủ Thiêm trở thành trung tâm hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Dự án Metro Bến Thành-Thủ Thiêm (đoạn kéo dài của tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương) có tổng kinh phí đầu tư khoảng 46.295 tỷ đồng. Tuyến metro dài khoảng 6,2km, được thiết kế đi ngầm hoàn toàn với 6 nhà ga; điểm đầu của tuyến tại ga Bến Thành, sau đó đi ngầm theo trục đường Hàm Nghi, vượt sông Sài Gòn sang Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án đặt mục tiêu về đích năm 2030 cùng thời điểm với đoạn Bến Thành-Tham Lương đã khởi công giữa tháng 1/2026.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Metro Bến Thành - Thủ Thiêm giữ vai trò then chốt trong việc kết nối trung tâm hiện hữu với Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đồng thời, tuyến metro này còn góp phần liên kết với các trục giao thông chiến lược như tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương, tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành; qua đó tăng khả năng kết nối với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Long Thành.

Không chỉ mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy hạ tầng logistics và giao thông hiện đại, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng cường đầu tư hạ tầng cho phát triển văn hóa, giáo dục, với dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế.

Dự án tổng thể khu vực cảng Nhà Rồng-Khánh Hội và mở rộng Khu di tích, Bảo tàng Hồ Chí Minh trên địa bàn phường Xóm Chiếu có diện tích khoảng 39,5ha, tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 dự án sẽ triển khai khu vực trọng điểm khoảng 9ha tại khu số 1 - khu trung tâm bến Nhà Rồng, vốn đầu tư khoảng 1.224 tỷ đồng, bao gồm công viên cảnh quan, quảng trường trung tâm, không gian công cộng ven sông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Đại diện lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định chấp thuận đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cho Liên danh nhà đầu tư. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Dự án khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn được định hướng phát triển là đô thị tổng hợp gắn với chức năng đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, với quy mô dân số 135.000 dân đô thị và 60.000 sinh viên. Dự kiến, khu đô thị sẽ vận hành chính thức từ năm 2035.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, với tổng vốn đầu tư gần 129.000 tỷ đồng (tương đương 5 tỷ USD) cho Liên danh chủ đầu tư gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A (TIL).

Phát biểu tại sự kiện này, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, những dự án vừa được khởi công và triển khai sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế và khu vực.

Qua đó, các dự án sẽ tạo lập một không gian quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn; một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt; một thiết chế văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa.

Loạt dự án giao thông, hạ tầng trọng điểm này đều được thực hiện theo phương thức đối tác công-tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) với sự tham gia của các tập đoàn kinh tế tư nhân trong nước có tiềm lực lớn như: Vingroup, Sun Group, THACO... khẳng định vai trò chủ lực của khu vực tư nhân trong phát triển hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh.

Các công trình khi hình thành sẽ tạo động lực và mang tính biểu tượng cho thời kỳ phát triển mới của Thành phố Hồ./.

TP Hồ Chí Minh đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng cải tạo rạch Ông Bầu, rạch Chín Xiểng Rạch Ông Bầu, rạch Chín Xiểng nằm trong số hàng chục tuyến kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bị xâm hại, lấn chiếm kéo dài trong nhiều năm qua, ảnh hưởng tới môi trường, chất lượng sống.