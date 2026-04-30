Hải Phòng với diện mạo mới năng động, sáng tạo và đầy khát vọng

Hải Phòng - thành phố từng oằn mình trong khói lửa chiến tranh, nay khoác lên diện mạo mới năng động, sáng tạo và đầy khát vọng.

Từ dấu ấn quá khứ, nơi đây vươn lên mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và dịch vụ quan trọng của quốc gia.

Biểu tượng của ý chí quật cường và khát vọng độc lập

Vùng đất đầu sóng ngọn gió, từ buổi bình minh lịch sử đã in đậm dấu ấn trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ chiến thắng Bạch Đằng lẫy lừng, quê hương nữ tướng Lê Chân, đến cái nôi phong trào công nhân chống thực dân, nơi đây luôn là biểu tượng của ý chí quật cường và khát vọng độc lập.

Trong dòng chảy lịch sử, Hải Phòng vừa là thành phố cảng chiến lược, vừa là minh chứng sống động cho sức mạnh và bản lĩnh dân tộc...

Theo lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng, vào ngày 13/5/1955, nhân dân Hải Phòng tưng bừng chào đón đoàn quân cách mạng tiến vào tiếp quản, giải phóng hoàn toàn thành phố.

Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, đồng chí Đỗ Mười, với cương vị Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Quân chính (sau này là Ủy ban hành chính thành phố) đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng cách mạng và nhân dân thành phố nhanh chóng thiết lập chính quyền nhân dân, ổn định tình hình và bắt tay vào công cuộc khôi phục, xây dựng lại Hải Phòng sau chiến tranh, thực hiện xuất sắc Nghị quyết của Bộ Chính trị (tháng 9/1954) về tiếp quản các đô thị lớn, mở ra điều kiện thuận lợi để kiến thiết đất nước.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hải Phòng là địa phương “đi trước” ở miền Bắc khi nổ phát súng kháng chiến đầu tiên ngày 20/11/1946 và cũng là nơi “về sau”, tiễn những tên lính xâm lược cuối cùng rời khỏi miền Bắc, kết thúc 300 ngày đấu tranh thi hành Hiệp định Geneva.

Thắng lợi lịch sử 13/5/1955 đã chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của thực dân Pháp, đưa miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn cho miền Nam ruột thịt.

Ngay sau giải phóng, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Hải Phòng khẩn trương khắc phục hậu quả chiến tranh, đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiều phong trào thi đua, nổi bật như “Sóng Duyên Hải” trong công nghiệp, phong trào “Xây dựng tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa” với lá cờ đầu là Tổ đá nhỏ ca A của Nhà máy Xi măng Hải Phòng.

Trong kháng chiến chống Mỹ, quân và dân thành phố kiên cường phá bỏ thế phong tỏa, giữ vững cảng biển chiến lược, vừa chiến đấu vừa sản xuất, góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng Mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày thống nhất, Hải Phòng tiên phong trong đổi mới khi khởi xướng cơ chế khoán sản phẩm trong nông nghiệp, thí điểm chủ trương đổi mới quản lý sản xuất công nghiệp, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế, thí điểm thực hiện cơ chế giá sát với giá thị trường, tổng kết thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.”

Những bước đi táo bạo, sáng tạo đó đã góp phần quan trọng hình thành đường lối Đổi mới toàn diện của Đảng ta.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đan Đức Hiệp, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chia sẻ, với những tiềm năng, lợi thế so sánh, hơn 70 năm kể từ ngày giải phóng (13/5/1955), với những nỗ lực và chủ động vượt qua các khó khăn, tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, tiềm năng, lợi thế và cơ hội phát triển, Hải Phòng đã khẳng định được vai trò, vị thế và đạt được những thành tích quan trọng, tạo đà cho giai đoạn mới, kỷ nguyên mới trong phát triển.

Chị Nguyễn Thu Hương, 56 tuổi, ở Hà Nội khi về thăm Hải Phòng cảm nhận thành phố này vừa mang trong mình dấu ấn lịch sử, vừa toát lên sức sống hiện đại.

Những khu đô thị mới xen lẫn kiến trúc cổ kính, nhịp sống công nghiệp sôi động cùng sự thân thiện của người dân tạo nên một Hải Phòng năng động, giàu bản sắc.

Trong mắt chị, thành phố cảng ấy là hình ảnh của một đô thị kiên cường, sáng tạo và đầy khát vọng hội nhập, luôn vươn mình mạnh mẽ trong dòng chảy phát triển của đất nước.

Cụm đảo Hòn Khoai có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh là tiền tiêu canh giữ vùng trời, vùng biển, vùng lãnh hải phía Tây Nam của Tổ quốc. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Tinh thần tiên phong của một thành phố cảng anh hùng

Tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 28/4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá thành phố Hải Phòng có vai trò, vị trí chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, là động lực, trụ cột tăng trưởng của Vùng với các trụ cột công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch; là cửa ngõ chính ra biển của khu vực phía Bắc, đầu mối kết nối các hành lang kinh tế...

Hải Phòng liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, có đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

"Chính phủ luôn quan tâm, tạo điều kiện để Hải Phòng phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế, vai trò, vị trí; triển khai thật tốt, thật hiệu quả, thật thực chất các cơ chế, chính sách đã ban hành cho thành phố," Thủ tướng khẳng định.

Trong quý I/2026, dù chịu tác động tiêu cực từ bên ngoài, kinh tế - xã hội Hải Phòng vẫn đạt nhiều kết quả tích cực, 11/12 chỉ tiêu đạt, vượt kịch bản. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, GRDP tăng 11,21%, chỉ số IIP tăng 14,9%, xuất khẩu đạt 12,1 tỷ USD; hàng hóa qua cảng đạt 42,8 triệu tấn, tăng 11,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14,8%.

Thu ngân sách nhà nước, đầu tư công và thu hút đầu tư là những điểm sáng. Thu ngân sách nhà nước đạt 58.460 tỷ đồng, đạt 30% dự toán Trung ương; giải ngân vốn đầu tư công đạt 8.399 tỷ đồng, bằng 21,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Thu hút FDI đạt 964,7 triệu USD, tăng 87%; tổng vốn đầu tư trong nước đạt 44.137 tỷ đồng.

Hạ tầng chiến lược, quy hoạch được đẩy mạnh. Giao thông kết nối cảng biển, sân bay; đường sắt được triển khai; Quy hoạch chung thành phố, Khu kinh tế chuyên biệt, Khu kinh tế Nam Đồ Sơn… được phê duyệt nhiệm vụ.

Cùng đó, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền tảng dữ liệu số được đẩy mạnh, trong đó thành phố Hải Phòng tập trung đẩy mạnh dữ liệu số, bản đồ số, hệ thống ký số, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xếp thứ 2 về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Dây chuyền sản xuất, lắp ráp linh kiện cho bếp gas của Công ty TNHH Paloma Việt Nam tại khu công nghiệp, đô thị VSIP Hải Phòng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Ông Choi In Kwan, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng chia sẻ, trong thời gian qua, lãnh đạo thành phố cùng các sở, ban, ngành đã dành sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn LG tại Hải Phòng triển khai hoạt động và đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực...

LG luôn coi Hải Phòng là địa bàn đầu tư chiến lược. Sự đồng hành và hỗ trợ kịp thời từ chính quyền thành phố chính là nền tảng quan trọng giúp LG yên tâm mở rộng quy mô, khẳng định vị thế và đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển chung của Hải Phòng.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ Nhất, đồng thời mở đầu cho kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026 -2030...

Đến thời điểm này, bộ máy chính quyền thành phố cần chuyển mạnh sang hành động theo đúng phương châm đã đặt ra là "Chủ động thực thi, phát huy động lực, tăng trưởng bứt phá" góp phần hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Thành ủy Hải Phòng ngày 16/3/2026, đó là xây dựng Hải Phòng trở thành một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương logistics và kinh tế biển của khu vực Đông Á, góp phần quan trọng cùng cả nước hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

"Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố cần tiếp tục đoàn kết một lòng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm," Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu nói.

Hải Phòng được kỳ vọng trở thành địa phương tiêu biểu cho tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động và hiệu quả trong thực thi. Với khát vọng vươn lên, thành phố Cảng sẽ tiếp tục ghi dấu ấn mới, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững./.

Hải Phòng đứng thứ 3 cả nước về giải ngân vốn đầu tư công Với tốc độ giải ngân đứng thứ 3 và giá trị tuyệt đối thuộc nhóm cao nhất, Hải Phòng đã khẳng định quyết tâm và hiệu quả trong quản lý nguồn vốn, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.