Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tháng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/4, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều khi nhà đầu tư phải đối mặt với quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng đà tăng mạnh của giá dầu.



Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones giảm 0,57% xuống 48.861,81 điểm; S&P 500 giảm nhẹ 0,04% xuống 7.135,95 điểm; trong khi Nasdaq Composite tăng 0,04% lên 24.673,24 điểm.



Trong 11 nhóm ngành chính của S&P 500 có 7 nhóm giảm điểm, trong đó nhóm tiện ích và nguyên vật liệu giảm mạnh nhất, lần lượt 1,23% và 1,1%. Tuy nhiên, năng lượng và công nghệ dẫn đầu đà tăng, với mức tương ứng 2,35% và 0,18%.



Tâm điểm của thị trường là quyết định giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,5%-3,75% của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed. Đáng chú ý, tỷ lệ bỏ phiếu 8-4 đánh dấu sự chia rẽ rõ rệt nhất kể từ năm 1992, khi có tới 4 thành viên phản đối quyết định chung của nội bộ Fed.



Giá dầu tăng mạnh được cho là cũng ảnh hưởng lớn đến tâm lý nhà đầu tư. Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 6,95% lên 106,88 USD/thùng, còn dầu Brent tăng 6,08% lên 118,03 USD/thùng. Diễn biến này đã trực tiếp đẩy nhóm cổ phiếu năng lượng bứt phá (tăng 2,35%), trong khi các nhóm ngành như tiện ích và nguyên vật liệu lại sụt giảm mạnh nhất.



Giới đầu tư cũng dồn sự chú ý vào báo cáo tài chính của các tập đoàn công nghệ như Alphabet, Amazon, Meta và Microsoft. Trong phiên, cổ phiếu NXP Semiconductors tăng vọt 25,5% nhờ lợi nhuận tích cực, Visa và Starbucks cũng tăng hơn 8%. Ngược lại, SoFi Technologies và Robinhood gây thất vọng khi giá cổ phiếu lao dốc lần lượt hơn 15% và 13%.



Trên thị trường vàng, giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng. Cụ thể, vào lúc 1h14 sáng 30/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,4% xuống còn 4.528,17 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3 vừa qua. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn tại Mỹ chốt phiên giảm 1% xuống 4.561,50 USD/ounce.



Nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong nhận định sự bất đồng trong nội bộ Fed về chính sách lãi suất đã gây áp lực lớn đối với giá vàng, khiến giới đầu tư tin rằng Fed sẽ không hạ lãi suất trong năm nay, thậm chí là cả năm tới.



Bên cạnh áp lực từ Fed, thị trường vàng còn chịu tác động từ nỗi lo lạm phát khi giá dầu thế giới vượt ngưỡng 100 USD/thùng do cuộc xung đột tại Trung Đông. Chuyên gia phân tích Fawad Razaqzada tại City Index và FOREX.com nhận định triển vọng của kim loại quý này khá "mờ mịt" khi hai bên chưa có dấu hiệu nhượng bộ.



Trong khi đó, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết nhu cầu vàng toàn cầu trong quý I năm nay tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, nhờ sức mua từ các ngân hàng trung ương và nhu cầu vàng miếng bất chấp nhu cầu vàng trang sức sụt giảm 23%.



Kết thúc phiên giao dịch, các kim loại quý khác cũng đồng loạt giảm: giá bạc giao ngay giảm 2,7% xuống còn 71,08 USD/ounce, bạch kim giảm 3% xuống còn 1.881,21 USD/ounce và palladium giảm 0,4% xuống còn 1.454,52 USD/ounce./.

​