Saudi Arabia khôi phục toàn bộ công suất bơm dầu qua đường ống Đông-Tây

Ngày 12/4, Saudi Arabia tuyên bố đã khôi phục toàn bộ công suất bơm dầu qua đường ống Đông-Tây lên mức khoảng 7 triệu thùng/ngày.

Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi vương quốc này đưa ra bản đánh giá thiệt hại đối với ngành năng lượng do các cuộc tấn công trong giai đoạn xung đột với Iran.

Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết các cơ sở năng lượng và tuyến đường ống bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công trong cuộc xung đột đã khôi phục hoàn toàn công suất vận hành.

Mặc dù phía Saudi Arabia không chỉ đích danh bên thực hiện các vụ tấn công, nhưng vương quốc này đã đánh chặn nhiều tên lửa và thiết bị bay không người lái (drone) từ phía Iran trong những tuần gần đây.

Các cuộc không kích đã làm gián đoạn hoạt động tại các địa điểm quan trọng về dầu mỏ, khí đốt, lọc dầu, hóa dầu và điện lực ở thủ đô Riyadh, khu vực phía Đông và Thành phố Công nghiệp Yanbu.

Trước đó, ngày 9/4, Saudi Arabia cho biết các vụ tấn công đã làm giảm khoảng 600.000 thùng/ngày năng lực sản xuất dầu và giảm khoảng 700.000 thùng/ngày lưu lượng qua đường ống Đông-Tây.

Đáng chú ý, tuyến đường ống Đông-Tây là lộ trình xuất khẩu dầu thô duy nhất của Saudi Arabia trong bối cảnh eo biển Hormuz bị đóng cửa. Truyền thông quốc tế ngày 8/4 đưa tin Iran đã tấn công đường ống này chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết.

Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết đã khôi phục thành công sản lượng bị ảnh hưởng tại mỏ dầu Manifa - nơi trước đó sản lượng đã bị cắt giảm khoảng 300.000 thùng/ngày. Trong khi đó, công tác khắc phục vẫn đang được tiến hành để khôi phục hoàn toàn sản lượng tại cơ sở Khurais, sau khi các cuộc tấn công tại đây khiến công suất của vương quốc này giảm thêm 300.000 thùng/ngày.

Chính phủ Saudi Arabia khẳng định việc phục hồi nhanh chóng này sẽ tăng cường "sự tin cậy và tính liên tục của nguồn cung cho cả thị trường nội địa lẫn toàn cầu"./.

