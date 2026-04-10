Nhiều hạ tầng năng lượng trọng yếu của Saudi Arabia bị thiệt hại nặng

Ngày 9/4, Saudi Arabia (Arập Xêút) cho biết các cuộc tấn công của Iran trong những tuần gần đây đã gây thiệt hại nặng cho cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này và khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực sản xuất dầu mỏ.

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn SPA, một quan chức Bộ Năng lượng Saudi Arabia nêu rõ các cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng sản xuất, vận chuyển và chế biến dầu khí, cũng như các nhà máy hóa dầu và cơ sở điện ở Riyadh, tỉnh miền Đông và thành phố công nghiệp Yanbu.

Đáng chú ý, vụ tấn công vào trạm bơm thuộc đường ống dẫn dầu huyết mạch Petroline đã khiến công suất vận chuyển qua đường ống này giảm 700.000 thùng/ngày.

Tuyến đường ống này dài 750 dặm (hơn 1.200 km), kết nối Vịnh Persian với Biển Đỏ và đóng vai trò then chốt nhờ có công suất bơm tới 7 triệu thùng dầu thô/ngày, góp phần đảm bảo nguồn cung năng lượng cho thế giới sau khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz.

Ngoài ra, các cơ sở sản xuất Manifa và Khurais cũng bị ảnh hưởng, khiến sản lượng dầu của Saudi Arabia giảm 600.000 thùng/ngày.

Bên cạnh đó, các cuộc tấn công cũng đánh trúng các nhà máy lọc dầu ở Jubail, Ras Tanura, Yanbu và Riyadh, gây ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế ra thị trường toàn cầu, cũng như các cơ sở chế biến khí đốt. Saudi Arabia là nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới với sản lượng hơn 10 triệu thùng/ngày.

Các cuộc tấn công không chỉ gây gián đoạn hoạt động tại các cơ sở năng lượng trọng yếu mà còn khiến 1 công dân Saudi Arabia thiệt mạng và 7 người bị thương.

Như vậy, kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2 đến nay, dẫn đến các đòn trả đũa của Tehran nhằm vào mục tiêu của Mỹ tại các nước Vùng Vịnh, Saudi Arabia đã có 3 người bị thiệt mạng./.

OPEC+ lo ngại về những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng OPEC+ lo ngại những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng làm gia tăng sự biến động trên thị trường dầu mỏ và có nguy cơ tác động tiêu cực đến nguồn cung toàn cầu trong tương lai.