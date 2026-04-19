Xung đột tại Trung Đông: Israel cảnh báo tấn công toàn lực ở Liban

Ngày 19/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố quân đội nước này đã được chỉ thị sử dụng “toàn bộ lực lượng” tại Liban, ngay cả trong thời gian thực thi lệnh ngừng bắn, nếu binh sĩ Israel đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào.

Phát biểu tại một sự kiện ở Bờ Tây, ông Katz cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành tấn công toàn lực cả trên bộ và trên không, kể cả trong thời gian ngừng bắn, để bảo vệ binh sỹ Israel ở Liban.

Ông cũng cho biết quân đội đã được lệnh phá dỡ những ngôi nhà tại các làng tiền tuyến gần biên giới, nơi bị cho là các tiền đồn của lực lượng Hezbollah và gây đe dọa cho các cộng đồng người Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel cũng thông báo đã thiết lập một ranh giới phân định mới mang tên “Đường Vàng” tại miền Nam Liban.

Theo bản đồ được Lực lượng Phòng vệ Israel công bố ngày 19/4, vùng đệm mới đi sâu khoảng 10 km vào lãnh thổ Liban, hình thành một vành đai liên tục từ lãnh hải nước này trên Địa Trung Hải tới vùng núi Hermon dọc theo biên giới Syria.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, lực lượng của họ đã hoạt động ở phía Nam ranh giới này và phát hiện các tay súng bị cáo buộc là “phần tử khủng bố” vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi tiếp cận khu vực từ phía Bắc. Quân đội Israel cho biết đã tiến hành các biện pháp quân sự nhằm “loại bỏ mối đe dọa tức thời,” đồng thời nhấn mạnh những hành động này không bị hạn chế bởi lệnh ngừng bắn.

Việc thiết lập “Đường Vàng” được công bố chỉ hai ngày sau khi Israel và Liban đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ 16/4, nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán chấm dứt 6 tuần giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Tuy nhiên, phía Hezbollah tuyên bố lệnh ngừng bắn không thể mang tính một phía và sẽ đáp trả nếu bị tấn công.

Liên quan đến nỗ lực chấm dứt xung đột, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống Emmanuel Macron sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Liban Nawaf Salam tại Paris vào ngày 21/4 tới. Cuộc gặp nhằm thúc đẩy các bên “tuân thủ đầy đủ” thỏa thuận ngừng bắn tại Liban, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Theo chính quyền Liban, cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát từ ngày 2/3 vừa qua đã khiến gần 2.300 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề tại nhiều khu vực ở miền Nam nước này./.

