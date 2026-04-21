Israel gia tăng sức ép toàn diện nhằm giải giáp Hezbollah

Ngày 21/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố chiến dịch của nước này tại Liban được triển khai dựa trên sự kết hợp giữa sức ép quân sự với ngoại giao nhằm tước bỏ vũ khí của lực lượng Hezbollah.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm quốc gia dành cho các binh sỹ tử trận và nạn nhân thiệt mạng trong các chiến dịch khủng bố, Bộ trưởng Israel Katz nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của chiến dịch tại Liban là giải giáp Hezbollah và loại bỏ mối đe dọa đối với các cộng đồng ở miền Bắc Israel thông qua việc phối hợp các biện pháp quân sự với ngoại giao.

Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ các đợt pháo kích tầm xa nhằm vào lãnh thổ nước này từ phía Bắc sông Litani và trên toàn lãnh thổ Liban.

Sông Litani được xem là ranh giới tự nhiên cắt ngang phía Nam Liban, khu vực Israel đặt mục tiêu phải loại bỏ hoàn toàn lực lượng Hezbollah.

Hôm 17/4 vừa qua, Israel và Liban đã đạt thỏa thuận ngừng bắn nhưng các lực lượng Israel vẫn duy trì hiện diện và tiếp tục giao tranh với các tay súng Hezbollah ở phía Nam Liban.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố quân đội nước này sẽ triển khai toàn lực nếu bị đe dọa.

Trong khi đó, Israel và Liban vẫn đang tiến hành đàm phán với vai trò trung gian của Mỹ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn. Hiện chưa có thông tin về các cuộc đàm phán này.

Trong một diễn biến khác, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 20/4 đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban trước đó 2 ngày khiến một binh sỹ Pháp thiệt mạng và 3 người khác bị thương, trong đó có 2 trường hợp nghiêm trọng.

Các thành viên Hội đồng Bảo an ra thông cáo báo chí kêu gọi Liên hợp quốc nhanh chóng điều tra để truy cứu trách nhiệm, đồng thời cập nhật thông tin đầy đủ cho các quốc gia có đóng góp lực lượng liên quan.

Hội đồng Bảo an cũng nhấn mạnh lực lượng gìn giữ hòa bình không bao giờ được phép trở thành mục tiêu tấn công, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ toàn diện đối với Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL).

Cơ quan này kêu gọi tất cả các bên thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn, an ninh cho nhân sự cũng như cơ sở của lực lượng UNIFIL, đồng thời bảo đảm quyền tự do di chuyển của phái bộ phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hội đồng Bảo an nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ đối với chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và sự thống nhất của Liban, kêu gọi các bên thực thi đầy đủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an và tuân thủ thỏa thuận chấm dứt thù địch vừa đạt được tuần trước./.

