Tổng thống Liban khẳng định mục tiêu đàm phán với Israel

Ngày 20/4, Tổng thống Liban Joseph Aoun khẳng định mục tiêu đàm phán của nước này với Israel là nhằm chấm dứt xung đột kéo dài tại khu vực miền Nam, theo đó đã bổ nhiệm một cựu đại sứ tại Mỹ làm trưởng đoàn đàm phán.

Trong tuyên bố, ông Aoun nêu rõ việc lựa chọn đàm phán nhằm “chấm dứt các hành động thù địch, kết thúc ảnh hưởng của Israel tại các khu vực miền Nam và triển khai quân đội Liban đến tận đường biên giới phía Nam được quốc tế công nhận” với Israel.

Tổng thống Aoun đã bổ nhiệm cựu Đại sứ Liban tại Washington Simon Karam làm trưởng đoàn đàm phán với Israel, đồng thời khẳng định “không ai có thể thay thế Liban hoặc chia sẻ nhiệm vụ này."

Tổng thống Liban Joseph Aoun cho biết các cuộc đàm phán giữa Liban và Israel sẽ “tách biệt với mọi tiến trình đàm phán khác," hàm ý không liên quan đến các hoạt động ngoại giao giữa Mỹ và Iran.

Ông nhấn mạnh Liban hiện đứng trước hai lựa chọn: hoặc tiếp tục chiến tranh với những hệ lụy về nhân đạo, xã hội, kinh tế và chủ quyền, hoặc tiến hành đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và hướng tới ổn định lâu dài. Ông tuyên bố “đã lựa chọn con đường đàm phán và hy vọng Liban có thể vượt qua giai đoạn này."

Hezbollah sẽ không tham gia các cuộc đàm phán nói trên. Những người ủng hộ lực lượng này phản đối mạnh mẽ việc Liban đàm phán song phương với Israel.

Lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Liban chính thức có hiệu lực từ nửa đêm 16/4 (theo giờ địa phương), sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thỏa thuận này nhằm chấm dứt hơn 1 tháng leo thang bạo lực giữa Israel và lực lượng Hezbollah, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.

Lệnh ngừng bắn tại Liban là một trong những điều kiện mà Iran đưa ra để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm gia hạn thỏa thuận ngừng bắn riêng giữa hai bên và thảo luận các điều khoản cho một nền hòa bình lâu dài./.

