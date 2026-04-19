Iran coi hành động phong tỏa của Mỹ là vi phạm ngừng bắn

Ngày 19/4, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ra tuyên bố coi việc Mỹ phong tỏa các cảng nước này và eo biển Hormuz là hành động vi phạm ngừng bắn, đồng thời khẳng định sẽ ngăn chặn “bất kỳ việc mở lại eo biển có điều kiện hoặc hạn chế nào.”



Theo cơ quan này, Iran sẽ tiếp tục giám sát và kiểm soát lưu thông qua eo biển cho tới khi chiến tranh kết thúc hoàn toàn, bao gồm việc áp dụng các tuyến đường do Iran chỉ định, thu phí và cấp giấy phép quá cảnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nhấn mạnh Mỹ đang đặt cộng đồng quốc tế và nền kinh tế toàn cầu vào rủi ro “thông qua những tính toán sai lầm,” và hành động của Washington đang “đe dọa toàn bộ gói ngừng bắn.”



Trước đó, phát biểu trong cuộc phỏng vấn phát trên truyền hình nhà nước tối muộn ngày 18/4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Qalibaf tuyên bố Iran sẽ tiếp tục hạn chế tàu thuyền qua eo biển Hormuz chừng nào Mỹ còn duy trì phong tỏa các cảng của nước này.

Ông nêu rõ: “Không thể có chuyện các nước khác đi qua eo biển Hormuz trong khi chúng tôi lại không được.” Trưởng đoàn đàm phán của Iran trong các cuộc đối thoại với Mỹ cũng chỉ trích lệnh phong tỏa của Washington, khẳng định Tehran vẫn tìm kiếm hòa bình dù khoảng cách vẫn còn lớn và một số vấn đề cốt lõi chưa được giải quyết.



Dù lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì, tình trạng đối đầu tại eo biển có nguy cơ đẩy khu vực trở lại chiến sự. Lưu lượng đi lại tại eo biển Hormuz vừa tăng nhẹ trở lại, tuy nhiên nhiều tàu thuyền tại Vịnh Persian đã lập tức dừng di chuyển do lo ngại, sau khi hai tàu mang cờ Ấn Độ bị nổ súng giữa hành trình và buộc phải quay đầu.

Diễn biến này khiến eo biển Hormuz quay lại trạng thái trước ngừng bắn, đe dọa làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng và đẩy các bên tiến gần hơn tới nguy cơ xung đột trở lại khi cuộc chiến bước sang tuần thứ tám.



Trong bối cảnh này, Pakistan đang đẩy mạnh vai trò trung gian nhằm nối lại đối thoại. Ngoại trưởng nước này cho biết Islamabad đang tìm cách thu hẹp khác biệt giữa các bên và dự kiến tổ chức vòng đàm phán tiếp theo trong thời gian sớm nhất.



Để chuẩn bị, Pakistan đã đặt thủ đô Islamabad và thành phố Rawalpindi trong tình trạng báo động an ninh cao, triển khai khoảng 20.000 nhân viên an ninh cùng lực lượng đặc nhiệm, đồng thời tăng cường giám sát trên diện rộng.

Chính quyền cũng tạm dừng một số hoạt động giao thông và siết chặt kiểm soát tại các khu vực trọng yếu, trong khi nhiều cơ sở lưu trú được trưng dụng phục vụ công tác chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc ngoại giao.



Các biện pháp này phản ánh mức độ nhạy cảm và tầm quan trọng của vòng đàm phán sắp tới, trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt./.

