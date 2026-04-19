Thế giới

Trung Đông

Iran sẽ không tham gia đàm phán nếu vẫn còn lệnh phong tỏa hàng hải

Iran coi việc Mỹ phong tỏa các cảng nước này là hành động vi phạm ngừng bắn và khẳng định sẽ duy trì hạn chế với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz nếu lệnh phong tỏa của Mỹ chưa được dỡ bỏ.

Phương Hà
Eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 19/4 đưa tin Tehran chưa quyết định cử đoàn đàm phán tới cuộc gặp trực tiếp với Mỹ dự kiến diễn ra tại Islamabad ngày 20/4.

Theo nguồn tin trên, Iran khẳng định sẽ không tham gia đàm phán chừng nào các lệnh phong tỏa hàng hải vẫn được áp đặt.

Trước đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ra tuyên bố coi việc Mỹ phong tỏa các cảng nước này là hành động vi phạm ngừng bắn. Tehran tiếp tục khẳng định sẽ duy trì hạn chế đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz nếu lệnh phong tỏa của Mỹ chưa được dỡ bỏ.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump mới cho biết đã cử phái đoàn đến Islamabad dự cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay với Iran. Viện dẫn các mối quan ngại về an ninh, ông Trump cho biết Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, người dẫn đầu phía Mỹ tham dự cuộc đàm phán đầu tiên không đạt kết quả, sẽ không tham dự vòng đàm phán lần này.

Tuy nhiên, theo thông báo sau đó của Nhà Trắng, ông Vance sẽ vẫn dẫn dắt phái đoàn Mỹ trong cuộc đàm phán lần này, cùng với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump.

Vòng đàm phán mới được mong đợi sẽ giúp gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh, dự kiến sẽ hết hiệu lực ngày 22/4.

Theo Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington đã đạt được một số tiến triển, song hai bên vẫn còn rất xa một thỏa thuận cuối cùng.

Cho đến nay, Mỹ và Iran tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận, làm gia tăng nguy cơ phá vỡ hoàn toàn các kênh kiềm chế căng thẳng vừa được thiết lập./.

(TTXVN/Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Khói bốc lên sau một vụ không kích tại Damascus, Syria. (Nguồn: THX/TTXVN)

Syria chặn âm mưu phóng tên lửa của Hezbollah

Bộ Nội vụ Syria cho hay lực lượng chức năng đã “đập tan âm mưu phá hoại do một nhóm có liên hệ với lực lượng Hezbollah tổ chức,” với ý đồ phóng tên lửa qua biên giới nhằm gây bất ổn.

Các em học sinh đến trường tại thị trấn Mevaseret Zion của Israel. (Ảnh: The Jerusalem Post)

Israel mở lại toàn bộ trường học trên cả nước

Bộ Giáo dục Israel cho biết đã chuẩn bị từ trước cho việc mở cửa trở lại toàn diện, đồng thời sẽ cung cấp đầy đủ nguồn lực nhằm bảo đảm các hoạt động học tập được nối lại ngay lập tức.

Tàu chở dầu hướng về eo biển Hormuz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iran tuyên bố "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi thông báo trên mạng xã hội hôm 17/4 cho hay "mở cửa hoàn toàn" eo biển Hormuz cho tất cả các tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn.