Xung đột tại Trung Đông: Israel lập “Đường Vàng” tại Liban

Quân đội Israel (IDF) thông báo đã thiết lập một ranh giới phân định mới mang tên “Đường Vàng” tại miền Nam Liban, trong khi phong trào Hezbollah tuyên bố lệnh ngừng bắn không thể mang tính một phía và sẽ đáp trả nếu bị tấn công.



Trong tuyên bố ngày 18/4, IDF cho biết lực lượng của họ đã hoạt động ở phía Nam “Đường Vàng”, một ranh giới quân sự mới được thiết lập tương tự cơ chế phân tách tại Dải Gaza, và phát hiện các tay súng bị cáo buộc là “phần tử khủng bố” vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi tiếp cận khu vực từ phía Bắc ranh giới này.

Theo IDF, các hành động quân sự đã được tiến hành nhằm “loại bỏ mối đe dọa tức thời”, nhấn mạnh những biện pháp tự vệ này không bị hạn chế bởi lệnh ngừng bắn.



Trong một diễn biến liên quan, không quân Israel được cho là đã tấn công và tiêu diệt một nhóm tay súng hoạt động gần vị trí binh sĩ Israel ở miền Nam Liban. IDF cũng cho biết đã không kích một đường hầm và các tay súng Hezbollah khi họ bị phát hiện di chuyển vào khu vực này.



Việc thiết lập “Đường Vàng” được công bố chỉ hai ngày sau khi Israel và Liban đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày (từ 16/4) nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 6 tuần giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Theo chính quyền Liban, cuộc chiến bắt đầu từ ngày 2/3 đã khiến gần 2.300 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề tại nhiều khu vực ở miền Nam nước này.



Phản ứng trước các động thái của Israel, lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem ngày 18/4 tuyên bố lệnh ngừng bắn “không thể chỉ áp dụng một phía.”

Ông khẳng định lực lượng này vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và sẽ đáp trả mọi hành động vi phạm từ phía Israel.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Qassem nêu rõ: “Ngừng bắn phải là sự chấm dứt hoàn toàn mọi hành động thù địch… Không thể chỉ có phía kháng chiến tuân thủ.”



Lãnh đạo Hezbollah cũng chỉ trích các nỗ lực thúc đẩy đàm phán trực tiếp giữa Liban và Israel vốn được xem là bước đi hiếm hoi sau nhiều thập kỷ và bày tỏ phản đối việc Mỹ đóng vai trò dẫn dắt tiến trình này.



Lệnh ngừng bắn hiện nay được thiết lập sau các cuộc tiếp xúc ngoại giao tại Washington giữa đại diện Liban và Israel, trong bối cảnh xung đột leo thang mạnh từ đầu tháng 3 khi Hezbollah tiến hành tấn công nhằm đáp trả các diễn biến khu vực, kéo theo các đợt không kích dữ dội của Israel và chiến dịch trên bộ ở miền Nam Liban.



Dù Hezbollah tuyên bố đã ngừng các hoạt động quân sự sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, lực lượng này cảnh báo sẽ nhanh chóng nối lại hành động nếu Israel tiếp tục các chiến dịch quân sự, làm dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn mong manh có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào./.

