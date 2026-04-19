Israel mở lại toàn bộ trường học trên cả nước

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Giáo dục Israel thông báo hệ thống trường học của nước này sẽ hoạt động trở lại đầy đủ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 19/4, bao gồm cả các khu vực gần biên giới phía Bắc, theo các hướng dẫn cập nhật của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa.



Theo quyết định mới, các cơ sở giáo dục sẽ vận hành bình thường, không áp dụng hạn chế đối với hoạt động giảng dạy. Bộ Giáo dục Israel cho biết đã chuẩn bị từ trước cho việc mở cửa trở lại toàn diện, đồng thời sẽ cung cấp đầy đủ nguồn lực nhằm bảo đảm các hoạt động học tập được nối lại ngay lập tức.



Khác với các đợt xung đột trước đây, khi chính quyền địa phương được trao quyền linh hoạt trong triển khai, lần này, quyết định được áp dụng thống nhất trên toàn quốc và mang tính bắt buộc, không cho phép điều chỉnh riêng ở từng địa phương.



Bộ trưởng Giáo dục Yoav Kisch cho biết việc nối lại học trực tiếp phản ánh các điều kiện thực tế hiện nay cũng như công tác chuẩn bị trước đó. Ông Kisch nhấn mạnh: “Việc trở lại học trực tiếp là bước đi quan trọng đối với học sinh và giáo viên”, đồng thời kêu gọi nhanh chóng khắc phục khoảng trống học tập và tăng cường sự ổn định trong môi trường giáo dục.



Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa là cơ quan thuộc quân đội Israel, chịu trách nhiệm ban hành các hướng dẫn dân sự trong tình huống khẩn cấp, bao gồm cả hoạt động của hệ thống giáo dục./.

