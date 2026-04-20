Mỹ bắt giữ tàu chở hàng treo cờ Iran tại Vịnh Oman

Tổng thống Donald Trump ngày 19/4 cho biết Mỹ đã bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran tại Vịnh Oman khi con tàu này tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa của Mỹ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết tàu chở hàng dài khoảng 275m mang tên TOUSKA đã bị tàu khu trục Hải quân USS Spruance chặn lại tại Vịnh Oman sau khi phớt lờ cảnh báo dừng lại.

Ông nói con tàu đã bị vô hiệu hóa và bị lực lượng Mỹ lên kiểm soát và hiện thủy quân lục chiến Mỹ đang nắm quyền kiểm soát tàu. Iran chưa đưa ra bình luận công khai về vụ bắt giữ tàu này.

Thông báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump nói rằng các nhà đàm phán Mỹ sẽ đến Pakistan vào 20/4 để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình.

Ông Trump cảnh báo Iran nên chấp nhận một thỏa thuận nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công có thể phá hủy toàn bộ cầu và nhà máy điện của nước này.

Hai quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói với NBC News hôm 19/4 rằng Phó Tổng thống JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner dự kiến sẽ tới Islamabad (Pakistan) để tiếp tục đàm phán với Iran.

Tuy nhiên, các quan chức Iran đã phản bác thông báo của ông Trump về các cuộc đàm phán mới.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran phủ nhận có vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad, nói rằng hiện “không có triển vọng rõ ràng” cho các cuộc đàm phán trong điều kiện hiện tại.

Hãng này viện dẫn điều mà họ mô tả là các yêu cầu quá mức từ Mỹ, lập trường thay đổi liên tục và lệnh phong tỏa hải quân đang tiếp diễn mà Iran coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết hôm 18/4 rằng đã có tiến triển hướng tới một thỏa thuận hòa bình, với một số vấn đề đã “được giải quyết,” nhưng ông cảnh báo Iran vẫn “thiếu hoàn toàn lòng tin” vào các nhà đàm phán Mỹ.

Quyền kiểm soát vùng biển phía Nam của Iran vẫn là một trong những điểm bất đồng chính giữa hai bên.

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết sẽ đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa và hạn chế vận tải biển cho đến khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Lực lượng này cảnh báo sẽ “phá hủy” các tàu cố gắng đi qua./.

Mỹ xác nhận nối lại đàm phán với Iran tại Pakistan Tổng thống Donald Trump thông báo nối lại đàm phán với Iran tại Pakistan vào ngày 20/4. Mỹ yêu cầu Tehran mở Eo biển Hormuz, từ bỏ urani, đồng thời cảnh báo tấn công quân sự nếu thỏa thuận thất bại.