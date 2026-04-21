Thế giới

Trung Đông

Iran và Pakistan thảo luận nỗ lực ngừng bắn và ổn định khu vực

Hoàng Châu
Thiệt hại sau các cuộc không kích do Mỹ-Israel tiến hành tại thủ đô Tehran, Iran ngày 3/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 20/4, Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar đã điện đàm với người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi, trao đổi về các nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn và ổn định khu vực.

Trong cuộc trao đổi, ông Dar nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì đối thoại và sớm nối lại tiếp xúc nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng thông qua các kênh ngoại giao, qua đó thúc đẩy hòa bình trong khu vực. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi chặt chẽ.

Đây là lần liên lạc thứ 2 giữa hai ngoại trưởng trong vòng chưa đầy 24 giờ, phản ánh các nỗ lực ngoại giao gia tăng trong bối cảnh Pakistan tiếp tục ủng hộ giải pháp hòa bình đối với các căng thẳng khu vực.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi cho biết nước này đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Islamabad. Tuy nhiên, Iran hiện chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc tham gia các vòng đàm phán mới với Mỹ.

Thông tin này được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei đưa ra ngày 20/4, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang, dù đã có những nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt tình hình.

Trong cuộc gặp Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam, ông Naqvi cho biết các phương án bảo đảm an ninh nghiêm ngặt đã được triển khai cho các phái đoàn nước ngoài tham dự đàm phán.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và đàm phán, đồng thời cho rằng một giải pháp bền vững là cần thiết nhằm bảo đảm ổn định và hòa bình lâu dài trong khu vực.

Về phần mình, Đại sứ Iran đánh giá cao “vai trò tích cực và mang tính xây dựng” của Pakistan trong các nỗ lực giảm căng thẳng và thúc đẩy đối thoại.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã tới Đại sứ quán Mỹ tại Islamabad để cập nhật về công tác bảo đảm an ninh cho vòng đàm phán sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

