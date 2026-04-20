Paraguay: Đụng độ nghiêm trọng ở sân bóng đá, nhiều người bị thương

Ngày 19/4, trận bóng đá giữa đội Olimpia và Cerro Porteno đã bị đình chỉ sau khi xảy ra vụ đụng độ giữa các cổ động viên của đội Cerro Porteno với lực lượng cảnh sát tại sân vận động Defensores del Chaco ở thủ đô Asuncion.

Vụ việc khiến ít nhất 6 cảnh sát bị thương, trong đó 1 người trong tình trạng nghiêm trọng và đã được chuyển tới bệnh viện.

Hiện chưa rõ có cổ động viên nào bị thương hay không.

Theo lời các nhân chứng, nhiều quả pháo với sức nổ lớn được tuồn vào khu khán đài dành cho cổ động viên của đội Cerro Porteno đã phát nổ.

Một số cổ động viên quá khích còn tước khiên chống bạo động của một cảnh sát và diễu hành cùng “chiến lợi phẩm” trước đám đông.

Trước tình hình trên, cảnh sát đã bắn đạn cao su và hơi cay vào khu khán đài, khiến khói bao trùm nhiều khu vực.

Trong cảnh hỗn loạn, hàng trăm khán giả đã buộc phải tràn xuống sân. Trận đấu giữa đội Olimpia và Cerro Porteno đã bị hủy sau 29 phút thi đấu.

Tại thời điểm diễn ra, khoảng 40.000 khán giả tại sân vận động. Lực lượng cảnh sát sau đó đã tạm giữ khoảng 100 người.

Trong thông cáo, lực lượng cảnh sát thành phố Asuncion nhận định các cảnh sát đã hành động kịp thời nhằm bảo đảm an toàn cho những người có mặt. Cảnh sát cho biết đang tiến hành xác định những cá nhân kích động đụng độ để có biện pháp xử lý và cấm tham dự các sự kiện thể thao trong tương lai.

Trong khi đó, ông David Torales, người phát ngôn bệnh viện, cho biết các sỹ quan bị thương gặp chấn thương vùng đầu, rách da, trong đó có nghi vấn vết thương do bị đâm, cùng nhiều dạng thương tích khác.

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Paraguay (APF), một đội bóng có thể bị xử thua nếu cổ động viên của đội khiến trận đấu bị đình chỉ. Chủ tịch Câu lạc bộ Olimpia, ông Rodrigo Nogues, cho biết câu lạc bộ sẽ yêu cầu được công nhận chiến thắng 3 điểm từ ban kỷ luật của APF.

Về phần mình, Chủ tịch Câu lạc bộ Cerro Porteno, ông Blas Reguera, khẳng định Olimpia phải chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an ninh sân vận động với tư cách đội chủ nhà tổ chức trận đấu.

Olimpia đang dẫn đầu giải vô địch bóng đá quốc gia Paraguay, trong khi Cerro Porteno xếp ở vị trí thứ hai./.

