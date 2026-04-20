Xả súng nghiêm trọng nhất tại Mỹ trong 2 năm, khiến 8 trẻ em thiệt mạng

Nghi phạm trong vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại bang Louisiana được xác định là một người đàn ông trưởng thành và đã tử vong sau cuộc truy đuổi và đụng độ với lực lượng cảnh sát.

Nguyễn Hà
Cảnh sát phong tỏa khu vực xảy ra vụ xả súng. (Nguồn: CNN)
Một vụ xả súng xảy ra tại bang Louisiana thuộc vùng Trung Nam nước Mỹ đã khiến 8 trẻ em thiệt mạng. Cảnh sát nhận định đây có thể là một vụ bạo lực gia đình.

Theo dữ liệu của tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ Gun Violence Archive, đây là vụ xả súng nghiêm trọng nhất tại Mỹ trong hơn 2 năm qua.

Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra vào sáng 19/4 theo giờ địa phương tại thành phố Shreveport. Nghi phạm được xác định là một người đàn ông trưởng thành và đã tử vong sau cuộc truy đuổi và đụng độ với lực lượng cảnh sát. Thị trưởng Tom Arceneaux cho biết hiện chưa rõ nghi phạm tử vong do tự gây ra hay do lực lượng chức năng nổ súng.

Cảnh sát bang xác nhận không có sỹ quan nào bị thương trong vụ việc.

Tại cuộc họp báo, cảnh sát cho biết các nạn nhân có độ tuổi từ 1-14. Hiện trường vụ việc trải rộng tại 3 khu nhà và đang được lực lượng điều tra thu thập chứng cứ.

Giới chức cho biết sẽ công bố thêm thông tin về các nạn nhân và nghi phạm sau khi hoàn tất việc thông báo tới gia đình.

Nhiều quan chức Mỹ đã bày tỏ quan ngại và chia buồn sau vụ việc. Thượng nghị sỹ bang Louisiana Bill Cassidy gửi lời thăm hỏi tới các gia đình nạn nhân. Thống đốc bang Jeff Landry bày tỏ đau buồn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson lên án vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
