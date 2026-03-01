Đời sống

Mỹ: Xả súng hàng loạt tại quán bar ở Texas, nhiều người thương vong

3 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại một quán bar ở thành phố Austin, bang Texas của Mỹ.

Phan An
Cảnh sát có mặt ở nơi xảy ra vụ xả súng. (Nguồn: AP)

Chiều 1/3 (theo giờ Việt Nam), tại một quán bar ở thành phố Austin, bang Texas của Mỹ, đã xảy ra vụ xả súng nghiêm trọng làm 3 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

Phát biểu họp báo, Cảnh sát trưởng thành phố Austin, bà Lisa Davis, cho biết cảnh sát đã nhận được tin báo về việc một người đàn ông xả súng tại Buford’s, quán bia nổi tiếng nằm trong khu giải trí sôi động của thành phố.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, họ đã nổ súng tiêu diệt nghi phạm.

Trong khi đó, Trưởng đội cấp cứu hạt Austin-Travis, ông Robert Luckritz, cho biết trong số 14 người bị thương được đưa đến bệnh viện, 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

