Mỹ ký sắc lệnh cho điều trị các hội chứng về tâm thần của cựu chiến binh

Ngày 18/4 theo giờ địa phương, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy nhanh chóng việc nghiên cứu dược chất ibogaine, một loại thuốc thuộc nhóm gây tác động tâm thần, để sử dụng trong điều trị hội chứng căng thẳng hậu chấn thương và chấn thương não của các cựu chiến binh Mỹ.



Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, nhấn mạnh rằng ông luôn tin tưởng vào việc bảo đảm bệnh nhân Mỹ có cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị đột phá, đặc biệt là đối với các cựu chiến binh.

Sắc lệnh này sẽ mở ra cơ hội cho những người đang chịu đựng các triệu chứng nghiêm trọng có thể lấy lại cuộc sống và hướng đến một đời sống tốt đẹp hơn, sau những hy sinh to lớn mà họ đã trải qua.



Hiện nay, ibogaine được xếp vào loại chất bị kiểm soát cấp I theo luật liên bang Mỹ, tức là bị hạn chế nghiêm ngặt và chưa được công nhận giá trị y khoa chính thức.



Sắc lệnh mới sẽ loại bỏ các rào cản pháp lý từng ngăn cản việc tiến hành các nghiên cứu sâu rộng về dược chất này và cơ chế tác dụng của nó.



Đồng thời, sắc lệnh cũng thiết lập các quy trình của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm nhằm bảo đảm việc sử dụng các chất gây tác động tâm thần trong điều trị được tiến hành một cách an toàn và có kiểm soát.



Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy ibogaine có khả năng làm giảm các rối loạn tâm thần, bao gồm chứng nghiện và đặc biệt là hội chứng căng thẳng hậu chấn thương mà nhiều cựu chiến binh Mỹ đang phải chịu đựng.



Bác sỹ Mehmet Oz, Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Medicare và Medicaid, nhận định rằng thay đổi này đánh dấu một bước chuyển toàn diện trong cách Mỹ tiếp cận các dược chất thuộc nhóm này./.

