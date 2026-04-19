Peru lùi thời điểm công bố kết quả bầu cử tổng thống

Giới chức Peru ngày 18/4 cho biết phải đến giữa tháng 5 mới có thể công bố kết quả vòng một cuộc bầu cử tổng thống nước này, sau những lộn xộn dẫn đến việc phải mở lại một số điểm bỏ phiếu.



Bà Yessica Clavijo, Tổng thư ký Ủy ban bầu cử quốc gia Peru cho biết như trên qua kênh phát thanh RPP, viện dẫn sự chậm trễ trong công tác kiểm phiếu tại hơn 15.000 hòm phiếu, tương đương 30% điểm bỏ phiếu bầu cử tổng thống, chưa kể các phiếu bầu cơ quan lập pháp.



Với 93,4% số phiếu được kiểm, ứng cử viên cánh hữu Keiko Fujimori đang dẫn đầu với 17% phiếu ủng hộ, thấp hơn nhiều mức 50% cần thiết để giành chiến thắng ngay trong vòng 1.

Nếu kết quả này không thay đổi, Peru sẽ phải tổ chức bầu cử Tổng thống vòng 2 với 2 ứng cử viên dẫn đầu. Cạnh tranh cho vị trí đối đầu với bà Fujimori trong vòng 2 hiện là ứng cử viên cánh tả Robeto Sanchez, người giành được 12% phiếu ủng hộ, và ứng cử viên Rafael Lopez Aliaga với 11,9% phiếu ủng hộ.

Cách biệt giữa 2 ứng cử viên này, tính đến ngày 18/4, là 13.600 phiếu.



Peru tiến hành tổng tuyển cử hôm 12/4 để bầu ra 1 tổng thống, 2 phó tổng thống, 60 thượng nghị sỹ và 130 thành viên của Hạ viện, đánh dấu sự trở lại của cơ quan lập pháp lưỡng viện sau 30 năm.

Có 35 ứng cử viên tổng thống đã đăng ký. Tuy nhiên, do các sự cố về hậu cần khiến hàng chục nghìn người không thể bỏ phiếu, một số điểm bỏ phiếu được mở lại trong ngày 13/4.

Cảnh sát và các nhà điều tra Peru đã tiến hành khám xét các trụ sở bầu cử, điều tra về việc thiếu sót trong việc cung cấp các tài liệu bầu cử, ngăn cản hàng chục nghìn cử tri thực hiện quyền công dân.

Hôm 17/4, cơ quan công tố đã khám xét một nhà kho của Văn phòng Quốc gia về Quy trình bầu cử (ONPE), cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức bỏ phiếu.

Sau đó, Ủy ban bầu cử quốc gia đã nhận được báo cáo về 4 trường hợp nhân viên ONPE bị cáo buộc vi phạm luật dẫn đến cản trở quyền bầu cử của cử tri./.

Peru tiến hành tổng tuyển cử trong bối cảnh bộ máy hành pháp có nhiều biến động Chính trường Peru trong vòng 10 năm qua cũng liên tục biến động, với 8 vị tổng thống và 21 vị thủ tướng; điều này phản ánh tình trạng bất ổn kéo dài trong bộ máy hành pháp của nước này.