Peru tiến hành tổng tuyển cử trong bối cảnh bộ máy hành pháp có nhiều biến động

Sáng 12/4 theo giờ địa phương, các điểm bỏ phiếu đã mở cửa để 27 triệu cử tri Peru bầu chọn tổng thống và quốc hội nước này trong bối cảnh bộ máy hành pháp Peru đang trải qua nhiều biến động.

Tham gia tranh cử có 35 ứng cử viên trong đó nổi bật là bà Keiko Fujimori, con gái cố Tổng thống Alberto Fujimori; ông Carlos Alvarez, một danh hài nổi tiếng; và ông Rafael López Aliaga, một doanh nhân quyền lực, từng giữ chức thị trưởng Lima từ 2023 đến 2025.

Trong bối cảnh nhiều ứng cử viên gây phân tán sự chú ý và thái độ thờ ơ của một phận cử tri, các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy không có ứng cử viên nào có tỷ lệ ủng hộ hơn 15%, thấp hơn nhiều so với mức 50% cần thiết để giành chiến thắng ngay vòng 1.

Do đó, nhiều khả năng, bầu cử Tổng thống Peru sẽ phải tiến hành vòng bầu cử thứ hai vào tháng 6.

Các cuộc thăm dò cũng cho thấy các ứng cử viên bảo thủ đang chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử lần này. Dự kiến, người chiến thắng trong cuộc bầu cử sẽ phải giải quyết vấn đề bạo lực tội phạm, ổn định tình hình chính trị và lấy lại niềm tin của người dân.

Bên cạnh bầu cử tổng thống, toàn bộ 130 ghế tại Quốc hội Peru cũng được bầu lại trong lần bầu cử này.

Trong thập kỷ qua, Peru ghi nhận các vụ phạm tội nghiêm trọng gia tăng mạnh. Chính trường Peru trong vòng 10 năm qua cũng liên tục biến động, với 8 vị tổng thống và 21 vị thủ tướng.

Biến động mới nhất xảy ra hồi trung tuần tháng 3 khi Thủ tướng Denisse Miralles bất ngờ từ chức chỉ sau 21 ngày nhậm chức, và người kế nhiệm ông là ông Luis Enrique Arroyo Sánchez.

Việc thay đổi người đứng đầu nội các diễn ra nhanh chóng, gây bất ngờ cho giới chính trị và dư luận, phản ánh tình trạng bất ổn kéo dài trong bộ máy hành pháp nước này./.

