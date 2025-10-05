Syria: Tiến hành cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong thời kỳ hậu Bashar al-Assad

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 5/10, Syria đã tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ khi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, quá trình này đối mặt với nhiều thách thức lớn khi chính phủ chuyển tiếp của Syria hiện không kiểm soát toàn bộ lãnh thổ, gây khó khăn cho việc tổ chức bầu cử tại nhiều khu vực.



Cụ thể, cuộc bầu cử chỉ được tổ chức tại 50 trong tổng số 60 khu vực bầu cử trên cả nước, do an ninh không đảm bảo tại các tỉnh Sweida, Raqqa, Hasakah và một số vùng khác.



Đây không phải là cuộc bầu cử theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp mà thay vào đó, các “đại cử tri” sẽ bầu chọn 2/3 số thành viên trong Quốc hội gồm 210 ghế và số còn lại sẽ do Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa bổ nhiệm.



Syria sử dụng dữ liệu dân số năm 2010 để phân bổ ghế trong Quốc hội này, mặc dù thực tế đã thay đổi nhiều kể từ khi chiến tranh nổ ra. Theo thống kê, hơn một nửa dân số nước này đã phải di tản và hàng triệu người đang sống tị nạn ở nước ngoài.



Truyền thông nhà nước Syria cho biết quy trình bỏ phiếu diễn ra tại các trung tâm bầu cử ở hầu hết các tỉnh, do Ủy ban cấp cao về bầu cử quốc hội thiết lập. Một số khu vực như Ma’dan, Ras al-Ayn và Tal Abyad ở các tỉnh Raqqa và Hasakah sẽ tổ chức bầu cử vào thời điểm khác. Trong khi đó, các ghế ở Sweida và một số khu vực khác sẽ để trống cho đến khi đủ điều kiện tổ chức bầu cử.



Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 9h sáng 5/10 theo giờ địa phương (tức 13h cùng ngày theo giờ Việt Nam) và “những cử tri hợp lệ là thành viên của các cơ quan bầu cử được công nhận.”

Sau khi kết thúc quá trình bỏ phiếu, các hòm phiếu sẽ được mở công khai trước sự chứng kiến của truyền thông và công tác kiểm phiếu được tiến hành ngay lập tức. Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông quốc gia.



Hãng thông tấn SANA cho biết quá trình chuẩn bị bầu cử đã diễn ra khẩn trương trên cả nước, với giai đoạn đề cử kết thúc hôm 28/9 và có tổng cộng 1.578 ứng cử viên từ 50 khu vực bầu cử, trong đó có 14% là phụ nữ.

Thời gian vận động tranh cử chỉ kéo dài vài ngày sau đó, làm dấy lên lo ngại về việc các đại cử tri khó có đủ thông tin để lựa chọn các ứng cử viên phù hợp.



Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng gần Aleppo giữa lực lượng chính phủ chuyển tiếp và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn. SDF hiện đang kiểm soát phần lớn khu vực phía Đông Syria và đã chiến đấu chống lại tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong suốt một thập kỷ qua. Lực lượng này bao gồm người Kurd, người Arập và cộng đồng Thiên Chúa giáo.



Theo kế hoạch, SDF sẽ được sáp nhập vào quân đội Syria mới do Damascus hậu thuẫn nhưng tiến trình này hiện chưa có bước tiến thực chất. Vì thế chưa thể tổ chức bầu cử ở các khu vực do SDF kiểm soát. Ngoài ra, vùng Tel Abyad hiện nằm dưới sự kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tổ chức bầu cử trong lần này.



Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Syria, ông Noureddine Baba, gọi đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong 60 năm qua ở quốc gia này. Ông cho biết một trung tâm điều phối quốc gia đã được thành lập để giám sát quá trình bầu cử với “các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được triển khai nhằm bảo đảm tính minh bạch và an toàn của cuộc bầu cử.”



Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan lên tiếng hoan nghênh cuộc bầu cử, nhưng đồng thời nhấn mạnh “phải loại bỏ các yếu tố đe dọa đến an ninh và sự thống nhất của người dân Syria" như PYD - một chính đảng người Kurd mà chính quyền Ankara cho là có liên hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị đặt ngoài vòng pháp luật../.

Đàm phán về thỏa thuận an ninh Israel-Syria gặp trở ngại vào phút chót Các cuộc đàm phán Israel-Syria về thỏa thuận an ninh gặp trở ngại khi Israel yêu cầu mở hành lang nhân đạo tới tỉnh Sweida, gây trì hoãn tiến trình.