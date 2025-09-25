Ukraine khôi phục quan hệ ngoại giao với Syria

Ngày 24/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo nước này đã chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao với Syria sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo bên lề Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 80 tại New York, Mỹ.

Ukraine từng cắt đứt quan hệ với Syria vào tháng 6/2022, song kể từ khi chính quyền của Tổng thống Bashar Al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024, Ukraine đã tích cực thúc đẩy đối thoại với giới lãnh đạo mới tại Syria.

Trên Telegram, Tổng thống Zelensky bày tỏ hài lòng trước bước tiến quan trọng này và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ nhân dân Syria trên con đường hướng tới ổn định.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine đã có chuyến công tác tới Damascus để đàm phán với các quan chức Syria, trong đó có việc kêu gọi giảm sự ảnh hưởng của Nga và cam kết viện trợ lương thực. Phía Syria cũng bày tỏ mong muốn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Kiev.

Cũng trong ngày 24/9, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại New York, đánh dấu lần thứ hai hai nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp, sau cuộc gặp tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia (Arập Xêút) hồi tháng 5.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. (Ảnh: AA/TTXVN)

Hình ảnh do hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) công bố cho thấy ông al-Sharaa bắt tay ông Trump, trong khi Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng có mặt.

Trong diễn biến khác liên quan đến Syria, Saudi Arabia và Qatar ngày 24/9 đã công bố hỗ trợ tài chính chung trị giá 89 triệu USD dành cho lĩnh vực công tại Syria.

Khoản viện trợ này, thông qua Quỹ Phát triển Saudi và Quỹ Phát triển Qatar, sẽ hỗ trợ các nhân viên công chức Syria trong vòng 3 tháng, nhằm duy trì cung cấp các dịch vụ thiết yếu và củng cố ngân sách chính phủ. Chương trình viện trợ được phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và hướng tới mục tiêu thúc đẩy phục hồi kinh tế bền vững, tăng cường hệ thống tài chính và phát triển dài hạn tại Syria.

Đầu tháng này, Saudi Arabia cũng đã tài trợ nhằm cung cấp 1,65 triệu thùng dầu thô cho Syria.

Trước đó, trong tháng 8, Saudi Arabia đã ký kết các thỏa thuận hợp tác năng lượng quan trọng với chính quyền Damascus trong khuôn khổ Hội chợ Quốc tế Damascus./.

Anh tuyên bố khôi phục quan hệ ngoại giao với Syria Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Anh David Lammy nêu rõ: "Việc Anh khôi phục quan hệ ngoại giao với Syria là vì lợi ích của chúng ta trong việc hỗ trợ chính phủ mới của Syria."