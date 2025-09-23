Ukraine tìm kiếm thêm đối tác hỗ trợ tái thiết

Ngày 22/9, hãng Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Chính phủ Ukraine đã nhất trí rằng nước này cần tới 65 tỷ USD nguồn hỗ trợ tài chính từ bên ngoài cho đến năm 2027, cao gần gấp đôi so với ước tính trước đó của Ukraine là 38 tỷ USD.

Ngoài ra, IMF cũng được cho là đang cân nhắc khoản vay mới trị giá khoảng 8 tỷ USD cho Ukraine. Trong khi đó, Ukraine vẫn đang trong giai đoạn triển khai chương trình hỗ trợ trị giá 15,5 tỷ USD với IMF, dự kiến kết thúc vào năm 2027.

Trong bối cảnh hơn 60% ngân sách quốc gia được dành cho quốc phòng và an ninh, Ukraine phụ thuộc mạnh mẽ vào hỗ trợ tài chính từ các nước phương Tây và các tổ chức tài chính quốc tế để trang trải lương khu vực công, lương hưu và chi tiêu nhân đạo.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhii Marchenko cho biết nước này đang tìm kiếm từ IMF một chương trình cho vay mới kéo dài 4 năm.

Trên mặt trận ngoại giao, ngày 22/9, các Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ cùng Liên minh châu Âu (EU) đã có cuộc gặp tại New York bên lề khóa họp 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Nội dung chính của cuộc thảo luận là tình hình Ukraine cùng một loạt vấn đề toàn cầu khác.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tại cuộc gặp trong khuôn khổ tiệc tối làm việc, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya nhấn mạnh sự đoàn kết của G7 có ý nghĩa then chốt đối với nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Song song với sự hỗ trợ từ các thể chế tài chính và các nước phương Tây, Ukraine đang nỗ lực mở rộng hợp tác song phương cho công cuộc tái thiết đất nước.

Trong một phát biểu ngày 23/9, Phó thủ tướng phụ trách khôi phục Ukraine kiêm Bộ trưởng phát triển cộng đồng và lãnh thổ, ông Oleksii Kuleba cho biết Ukraine mong muốn Hàn Quốc trở thành đối tác chiến lược trong quá trình tái thiết.

Ông Kuleba nêu bật thế mạnh của Hàn Quốc trong lĩnh vực đường sắt cao tốc, giao thông thông minh và năng lượng xanh, cho rằng đây là những yếu tố quan trọng để Ukraine không chỉ khôi phục hạ tầng mà còn chuyển đổi hệ thống giao thông và năng lượng theo hướng hiện đại.

Trong chuyến thăm làm việc gần đây tới Seoul, ông Kuleba đã thảo luận với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc và Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF) về khoản vay ưu đãi 2,1 tỷ USD, trong đó có dự án mua 20 đoàn tàu cao tốc do Hàn Quốc sản xuất nhằm khôi phục mạng lưới đường sắt vốn đóng vai trò trụ cột trong ngành giao thông vận tải của Ukraine trong cả vận chuyển dân sự lẫn quân sự.

Ông cũng đề cập đến các dự án năng lượng tái tạo, sản xuất pin và nhà máy điện turbin khí trị giá 375 triệu USD với các tập đoàn Hàn Quốc./.

