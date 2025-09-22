Lãnh đạo Syria lần đầu tham dự khóa họp Đại hội đồng LHQ sau gần 60 năm

Theo Reuters, truyền thông nhà nước Syria ngày 22/9 đưa tin Tổng thống nước này Ahmed al-Sharaa đã tới New York (Mỹ) để tham dự các cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, đánh dấu lần đầu tiên một Tổng thống Syria tham gia sự kiện này kể từ năm 1967.

Tổng thống al-Sharaa dự kiến sẽ có bài phát biểu khai mạc phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 23/9.

Ông al-Sharaa, một cựu thủ lĩnh al-Qaeda và từng bị treo thưởng 10 triệu USD, đã đạt được thắng lợi ngoại giao lớn hồi tháng Năm vừa qua khi nhận được sự công nhận của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Riyadh (Saudi Arabia).

Sau đó, Mỹ đã dỡ bỏ phần lớn các lệnh trừng phạt đối với Syria và chính quyền Washington cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của ông al-Sharaa nhằm thống nhất và ổn định đất nước./.

