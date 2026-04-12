Xung đột tại Trung Đông: Nga sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực tìm giải pháp hòa bình

Sau cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran kết thúc ngày 12/4 mà không đạt kết quả, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực trung gian thúc đẩy hòa bình tại Trung Đông.

Điện Kremlin dẫn lời ông Putin nhấn mạnh sẵn sàng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột này, cũng như hỗ trợ các nỗ lực trung gian hòa giải nhằm đạt được nền hòa bình công bằng và lâu dài tại Trung Đông.

Về phần mình, Tổng thống Iran thông báo cho ông Putin về cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vừa diễn ra, đồng thời bày tỏ cảm ơn Nga giữ lập trường kiên định ủng hộ việc giảm leo thang căng thẳng, cũng như hỗ trợ nhân đạo cho người dân Iran.

Cùng ngày, người phát ngôn về đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Anouar El Anouni khẳng định ngoại giao là yếu tố “thiết yếu” để giải quyết xung đột tại Trung Đông.

Đề cập đến cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, ông Anouni bày tỏ: “Chúng tôi hoan nghênh Pakistan vì những nỗ lực trung gian của nước này” và lưu ý Liên minh châu Âu sẽ phối hợp với các đối tác để góp phần vào những nỗ lực tiếp theo nhằm tiến tới một giải pháp hòa bình.

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi hối thúc Mỹ và Iran gia hạn lệnh ngừng bắn và tiếp tục đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Sau hơn 20 giờ đàm phán không đạt kết quả, các phái đoàn của Mỹ và Iran đã rời Islamabad. Giới phân tích nhận định diễn biến này phản ánh những rào cản sâu sắc cả về chính trị, an ninh và lòng tin giữa các bên. Lập trường cốt lõi được xem là nguyên nhân trực tiếp khiến đàm phán bế tắc.

Mỹ yêu cầu Iran chấm dứt làm giàu urani và cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran kiên quyết bảo vệ quyền theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Hai bên gần như không có không gian thỏa hiệp, trong khi những tuyên bố cứng rắn và mang tính đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay trước và trong thời điểm diễn ra đàm phán khiến Iran coi đây là áp lực thay vì thiện chí ngoại giao.

Điều này làm suy giảm niềm tin và khiến lập trường của Tehran trở nên thận trọng, thậm chí cứng rắn hơn. Yếu tố bên thứ ba, đặc biệt là Israel, tiếp tục là rào cản lớn. Các cuộc tấn công của Israel nhằm lực lượng Hezbollah tại Iran tiếp diễn ra trong thời gian đàm phán.

Iran yêu cầu chấm dứt các hành động quân sự này như một điều kiện tiên quyết, trong khi phía Mỹ không đưa ra cam kết rõ ràng, làm gia tăng bất đồng. Tranh cãi về eo biển Hormuz cũng trở thành điểm nghẽn quan trọng khi bất đồng về kiểm soát và lợi ích tại khu vực này không được giải quyết. Cuối cùng, sự thiếu lòng tin kéo dài giữa hai bên là yếu tố mang tính quyết định làm giảm khả năng đạt được đột phá.

Giới phân tích nhận định, việc đàm phán thất bại cho thấy những bất đồng mang tính cấu trúc giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết, đồng thời làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại khu vực Trung Đông.

Dù Pakistan tuyên bố sẽ tiếp tục đóng vai trò trung gian, song triển vọng đạt được một thỏa thuận bền vững trong ngắn hạn được cho là vẫn còn nhiều thách thức./.

