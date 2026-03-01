Xung đột tại Trung Đông: Các nước Mỹ Latinh kêu gọi giải pháp hòa bình

Ngày 28/2, chính phủ nhiều quốc gia Mỹ Latinh lên tiếng bày tỏ lo ngại sâu sắc sau khi xung đột bùng phát giữa Mỹ, Israel với Iran, nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao và kêu gọi các bên liên quan chấm dứt bạo lực, tránh làm trầm trọng thêm tình hình an ninh toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Brazil nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và giải pháp hòa bình thông qua các cơ chế đa phương, tái khẳng định lập trường ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp ngoại giao.

Trong khi đó, Chính phủ Mexico thông báo các đại sứ quán tại Iran, Israel và các nước Trung Đông vẫn liên hệ chặt chẽ với công dân Mexico và đã kích hoạt cơ chế hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng người Mexico tại khu vực, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, theo đuổi giải pháp ngoại giao và tránh leo thang bạo lực.

Phát biểu trên tài khoản mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh các cuộc tấn công của Mỹ và Israel “phá hoại nỗ lực ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân Iran,” đồng thời gây nguy hiểm cho hòa bình và an ninh khu vực cũng như quốc tế. Chính phủ Cuba cũng lên án hành động này vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, Tổng thống Argentina Javier Milei quyết định nâng mức độ an ninh quốc gia lên “cảnh báo cao” trên toàn lãnh thổ nhằm bảo đảm an ninh cơ sở hạ tầng trọng yếu, các cơ sở ngoại giao nước ngoài. Bộ Ngoại giao Argentina ra tuyên bố nhấn mạnh vai trò của ngoại giao trong giải quyết xung đột.

Về phần mình, Chính phủ Venezuela bày tỏ lấy làm tiếc vì các bên đã chọn con đường quân sự trong khi các cuộc đàm phán ngoại giao đang diễn ra, và chỉ trích cả các hành động quân sự lẫn các phản ứng trả đũa không phù hợp với các nguyên tắc hòa bình quốc tế.

Chính phủ Ecuador cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh tại Trung Đông và tái khẳng định cam kết chống khủng bố trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, trong khi Guatemala và Chile đều kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế và ưu tiên đối thoại để tránh mở rộng xung đột.

Chính phủ Colombia bày tỏ quan ngại về nguy cơ bất ổn lan rộng, kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế và tránh những hành động có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực. Còn Chính phủ Peru cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình, đồng thời khuyến nghị công dân tại khu vực bị ảnh hưởng nâng cao cảnh giác và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại.

Một số quốc gia trong khu vực, trong đó có Bolivia và Nicaragua, cũng nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế và cơ chế đa phương trong việc ngăn chặn xung đột lan rộng.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, phát biểu tại phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới tình hình Iran do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập ngày 28/2 theo giờ địa phương (ngày 1/3 theo giờ Việt Nam), Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Phó Thông cho biết Trung Quốc quan ngại sâu sắc trước việc Mỹ và Israel tấn công quân sự vào lãnh thổ Iran, dẫn đến căng thẳng khu vực leo thang đột ngột.

Theo Đại sứ Phó Thông, Trung Quốc luôn khẳng định tất cả các bên nên tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời phản đối và lên án việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Ông nhấn mạnh chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran và các quốc gia khu vực khác phải được tôn trọng. Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên thực hiện nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế, để đảm bảo an toàn cho thường dân một cách hiệu quả và tránh tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 1/3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel đã ra thông báo liên quan đến việc đăng ký sơ tán công dân Trung Quốc tại Israel.

Thông báo khuyến cáo công dân Trung Quốc tại Israel nên sơ tán đến các khu vực an toàn trong lãnh thổ Israel càng sớm càng tốt, để đảm bảo an toàn cho bản thân. Ngoài ra, công dân Trung Quốc cũng có thể sơ tán đến Ai Cập qua cửa khẩu Taba để đảm bảo an toàn.

Ngày 1/3, biểu tình đã nổ ra tại một số thành phố của Pakistan và Ấn Độ nhằm bày tỏ ủng hộ Iran. Tại Pakistan, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và hơn 12 người bị thương khi những người biểu tình quá khích đụng độ với lực lượng thực thi pháp luật bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Karachi, tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan.

Theo tổ chức cứu nạn 1122 Sindh, đụng độ nổ ra trên đường Mai Kolachi khi những người biểu tình tìm cách xâm nhập vào trong trụ sở, khiến lực lượng an ninh phải đáp trả. Những người bị thương, trong đó nhiều người trong tình trạng nguy kịch, đã được chuyển đến các bệnh viện gần đó.

Trước tình hình căng thẳng leo thang, người đứng đầu Cơ quan Nội vụ Sindh, Ziaul Hassan Lanjar, đã ra lệnh tăng cường an ninh tại những cơ sở nhạy cảm.

Không chỉ ở Karachi, hàng nghìn người cũng xuống đường biểu tình tại thành phố miền Đông Lahore và thành phố miền Bắc Skardu. Một cuộc biểu tình khác dự kiến diễn ra trong chiều 1/3 gần khu vực ngoại giao đoàn, nơi đặt trụ sở của Đại sứ quán Mỹ ở Islamabad.

Tại Ấn Độ, hàng loạt cuộc biểu tình quy mô lớn cũng nổ ra tại khu phố cổ Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh, khi cộng đồng Hồi giáo Shiite xuống đường phản đối vụ sát hại Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, giáo sỹ Shiite Maulana Yasub Abbas tuyên bố sẽ tổ chức tuần hành quy mô lớn tại Imambara ở Lucknow. Hội đồng Luật Cá nhân Shia Toàn Ấn Độ cũng thông báo để tang 3 ngày, kêu gọi người dân mặc đồ đen và treo cờ đen tại nhà.

Chủ tịch Trung tâm Hồi giáo Ấn Độ, Maulana Khalid Rasheed Farangi Mahli, lên án các cuộc tấn công, cho rằng hành động này đi ngược lại luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi người dân duy trì hòa bình. Đại sứ quán Iran tại Ấn Độ cũng ra tuyên bố chỉ trích mạnh mẽ vụ sát hại và kêu gọi các chính phủ trên thế giới lên án.

Theo truyền thông Iran, sau khi xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng, Chính phủ Iran tuyên bố quốc tang trong 40 ngày, cùng 7 ngày không làm việc trên toàn quốc để tưởng nhớ ông./.

Truyền thông Iran xác nhận người đứng đầu Cơ quan tình báo cảnh sát thiệt mạng Hãng thông tấn Fars cùng các cơ quan truyền thông khác nêu rõ Tướng Gholamreza Rezaian, người đứng đầu cơ quan tình báo cảnh sát quốc gia, đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công ngày 28/2.