Xung đột tại Trung Đông: Ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn ở Tel Aviv

Ngày 1/3, truyền thông nước ngoài cho biết còi báo động không kích đã vang lên và nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy tại thành phố Tel Aviv của Israel trong bối cảnh Israel và Iran đang tiến hành các cuộc tập kích tên lửa đáp trả lẫn nhau. Hàng chục tiếng nổ được cho là phát ra từ hệ thống phòng không đánh chặn tên lửa vang dội trên bầu trời Tel Aviv.

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng tại Israel kể từ khi Iran bắt đầu phóng tên lửa vào nước này để đáp trả đợt tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này hôm 2/1.

Trong ngày 3/1 cũng ghi nhận thêm nhiều vụ nổ mới trên khắp các thành phố Dubai, Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE), Doha (Qatar) và Manama (Bahrain).

Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố cuộc tấn công ban đầu vào Iran ngày 2/1 đã tiêu diệt 40 chỉ huy cấp cao, trong đó có Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Quân đội Israel cũng cho biết lực lượng này đã phá hủy khoảng 50% kho dự trữ tên lửa của Iran trong cuộc xung đột trước đó vào tháng 6/2025, đồng thời lưu ý nước Cộng hòa Hồi giáo này đã sản xuất hàng chục tên lửa đất đối đất mỗi tháng.

Phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn quân đội, Chuẩn tướng Effie Defrin nhấn mạnh Israel “phá hủy xấp xỉ một nửa kho tên lửa của chính quyền Iran và ngăn chặn việc sản xuất ít nhất 1.500 tên lửa bổ sung.”

Trong bối cảnh xung đột leo thang tại khu vực, Oman cho biết một tàu chở dầu đã bị tấn công ở ngoài khơi một phần lãnh thổ hải ngoại của UAE ngày 3/1.

Trung tâm An ninh Hàng hải thông báo tàu chở dầu (SKYLIGHT), treo cờ Cộng hòa Palau, đã bị tấn công tại vị trí cách cảng Khasab thuộc tỉnh Musandam 5 hải lý (gần 10 km) về phía Bắc. Toàn bộ 20 thành viên thủy thủ đoàn của tàu chở dầu, bao gồm 15 người Ấn Độ và 5 người Iran, đã được sơ tán. Thông tin ban đầu cho thấy 4 thành viên trong đoàn đã bị thương ở mức độ khác nhau.

Đài truyền hình nhà nước Iran cũng đưa tin một tàu chở dầu đang chìm sau khi bị tấn công trong lúc cố vượt qua Eo biển Hormuz chiến lược, song không nêu chi tiết.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải trọng yếu, trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu từ các nước sản xuất lớn trong khu vực cùng lượng lớn khí đốt hóa lỏng (LNG) từ Qatar.

Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 28/2 cảnh báo tuyến đường biển huyết mạch này không còn an toàn và buộc phải đóng cửa.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết trong các cuộc tấn công của Iran đáp trả chiến dịch của Mỹ và Israel, 2 tên lửa đạn đạo được phóng về phía đảo Cyprus, nhưng khả năng không nhắm mục tiêu vào hòn đảo Địa Trung Hải này.

Phát biểu trên đài BBC, ông Healey nhận định dù khả năng tên lửa không nhắm mục tiêu vào đảo Cyprus, song điều đó cho thấy các căn cứ, nhân sự, quân đội và dân thường của Anh đang gặp rủi ro.

Theo ông Healey, máy bay chiến đấu của Anh từ căn cứ không quân của nước này trên đảo Cyprus và một căn cứ ở Qatar đã tham gia vào các hoạt động "phòng thủ" trong khu vực.

Bộ trưởng Healey nhấn mạnh các “sự cố” tên lửa cho thấy tình hình nghiêm trọng và đang xấu đi tại Trung Đông, cũng như nguy cơ các cuộc tấn công trả đũa leo thang.

Trước tình hình trên, Bộ Ngoại giao Anh kêu gọi công dân nước này tại Bahrain, Kuwait, Qatar và UAE tìm nơi trú ẩn tại chỗ. Bộ trên cũng khuyến cáo công dân không nên đến 4 nước này nếu không "cần thiết"./.

Iran tiến hành đợt tấn công tên lửa mới nhằm vào Israel và Mỹ Đợt tấn công nhắm vào 27 địa điểm, trong đó có căn cứ không quân Tel Nof, trụ sở Bộ Tổng tham mưu Israel và khu phức hợp công nghiệp quân sự lớn ở Tel Aviv.