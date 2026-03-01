Gián đoạn việc hành hương của hàng chục nghìn người Hồi giáo

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông sau các cuộc không kích quy mô lớn của Israel và Mỹ nhằm vào Iran cùng động thái đáp trả từ Tehran đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng không trong khu vực, làm gián đoạn hành trình của hàng chục nghìn người Hồi giáo Indonesia đang trong mùa hành hương Umrah.



Các chuyến bay đến và đi từ Saudi Arabia đã bị điều chỉnh lộ trình hoặc hoãn khai thác do lo ngại an ninh. Điều này tác động đến cả những người hành hương Indonesia đang ở Saudi Arabia lẫn những người đang chờ khởi hành từ trong nước theo kế hoạch đã định sẵn.



Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn dữ liệu từ Hệ thống quản lý Umrah và Hajj đặc biệt của Chính phủ Indonesia (Siskopatuh) cho thấy hiện có gần 59.000 người Indonesia đang hành hương Umrah tại Saudi Arabia.

Trước tình hình trên, Bộ Hành hương và Umrah Indonesia kêu gọi các gia đình và người hành hương giữ bình tĩnh, theo dõi thông tin từ các nguồn chính thức.

Tổng giám đốc phụ trách quản lý Hajj và Umrah, ông Puji Raharjo, cho biết chính phủ - thông qua Bộ, các cơ quan đại diện ở nước ngoài và các đơn vị liên quan - đang theo dõi sát diễn biến, phối hợp triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn và quyền lợi cho công dân.



Giới chức khuyến nghị người hành hương duy trì liên lạc với các đơn vị tổ chức Umrah được cấp phép (PPIU) để cập nhật thông tin chính thức, đồng thời không lan truyền các tin chưa được kiểm chứng có thể gây hoang mang.

Bộ khẳng định việc bảo đảm an toàn, an ninh và điều kiện sinh hoạt cho người hành hương Indonesia là ưu tiên hàng đầu trong mọi điều chỉnh chính sách.



Trước đó, tối 28/2 , sân bay quốc tế Ngurah Rai ở Bali đã thông báo một số hãng hàng không đã tạm ngừng hoặc điều chỉnh các chuyến bay đến Trung Đông sau khi xung đột bùng phát giữa Israel, Mỹ và Iran khiến nhiều quốc gia trong khu vực đóng cửa không phận.



Trong bối cảnh xung đột lan rộng, Indonesia bày tỏ sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải. Tổng thống Prabowo Subianto cho biết sẵn sàng tới Tehran thúc đẩy đối thoại nếu được các bên chấp thuận.

Bộ Ngoại giao Indonesia khẳng định Jakarta mong muốn tạo điều kiện để tình hình an ninh sớm ổn định trở lại thông qua con đường ngoại giao./.

