Hơn 4.400 khách của hãng bay Trung Đông tại VN bị ảnh hưởng do xung đột

Với việc nhiều quốc gia trong khu vực đã ban hành thông báo tin tức hàng không (NOTAM) về việc đóng cửa hoàn toàn hoặc hạn chế nghiêm ngặt không phận nhằm bảo đảm an toàn khai thác bay do tình hình chiến sự khu vực Trung Đông, nhiều hành khách bay từ các hãng Trung Đông tại Việt Nam (Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways) bị ảnh hưởng.

Đóng cửa không phận, hủy nhiều chuyến

Theo cập nhật của Cục Hàng không Việt Nam vào chiều nay (ngày 1/3), căng thẳng quân sự giữa liên minh Mỹ-Israel với Iran leo thang khiến hàng loạt quốc gia Trung Đông đóng cửa hoặc hạn chế không phận.

Cụ thể, tại Iran, trạng thái không phận đóng cửa hoàn toàn, thời hạn dự kiến mở lại ít nhất đến 15h30 ngày 3/3/2026.

Tại Iraq, đóng cửa không phận hoàn toàn; thời hạn dự kiến mở lại đang cập nhật (dự kiến gia hạn liên tục)

Tại Israel, đóng cửa không phận hoàn toàn; dự kiến mở lại ít nhất đến 17h ngày 3/3/2026.

Tại Qatar, Kuwait, Bahrain, đóng cửa không phận hoàn toàn: chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc mở lại không phận.

Tại Syria, đóng cửa hoàn toàn không phận: dự kiến mở lại ít nhất đến 4h ngày 3/3/2026.

Tại UAE, đóng cửa một phần không phận; thời hạn dự mở lại các vùng không phận được kiểm soát đặc biệt có hiệu lực đến 19h ngày 2/3.

Tại Jordan, hạn chế/mở cửa dè dặt không phận; dự kiến theo dõi sát sao từng giờ để mở lại.

Ngoài ra, một số sân bay quốc tế lớn tại Trung Đông như Dubai, Hamad-Doha đã đồng loạt thông báo đóng cửa vô thời hạn sau các vụ tấn công tên lửa.

Do ảnh hưởng của khu vực chiến sự Trung Đông, một số tàu bay của hãng hàng không nước ngoài đang "mắc kẹt" tại Sân bay quốc tế Nội Bài và chưa thể trở về nước do đóng cửa không phận

Tại sân bay Quốc tế Changi (Singapore) đã thông báo hủy hàng loạt chuyến bay đến và đi từ Abu Dhabi, Doha và Dubai, đồng thời khuyến cáo hành khách theo dõi tình trạng chuyến bay qua ứng dụng thay vì tập trung tại nhà ga…

Do đóng cửa không phận Qatar, Hãng hàng không Qatar Airways đã hủy các chuyến bay giữa Việt Nam và Doha trong giai đoạn từ ngày 28/2 đến ngày 2/3/2026. Theo đó, tổng số hành khách bị ảnh hưởng tại Việt Nam là khoảng 2.557 khách.

Cụ thể, tại Hà Nội có 5 chuyến bay bị hủy, tổng số hành khách bị ảnh hưởng ước tính 1.565 khách. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có 4 chuyến bay bị hủy, tổng số hành khách bị ảnh hưởng ước tính 992 khách.

Hãng hàng không Qatar Airways đã mở quầy hỗ trợ tại sân bay, thông báo trực tiếp đến hành khách, triển khai chính sách đổi/hoàn vé theo quy định.

Do Nhà chức trách Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đóng cửa không phận, Hãng hàng không Emirates tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động bay đi/đến Dubai đến 18h ngày 2/3/2026 (giờ Việt Nam). Tổng số hành khách bị ảnh hưởng bởi Emirates tại Việt Nam là khoảng 1.881 khách bao gồm: số tại Thành phố Hồ Chí Minh là 1.117 khách, tại Hà Nội là 725 khách và tại Đà Nẵng là 39 khách.

Nhiều chính sách hỗ trợ khách bay

Trước tình hình chiến sự căng thẳng, Hãng hàng không Emirates đã thông báo hủy chuyến trực tiếp và triển khai chính sách đặt lại chuyến bay trong vòng 10 ngày; hoàn vé theo quy định; phối hợp đơn vị phục vụ mặt đất và khách sạn đảm bảo quyền lợi hành khách.

Hành khách cũng được yêu cầu kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi đến sân bay. Các hành khách có chuyến bay bị hủy cần liên hệ đại lý hoặc Emirates để thực hiện đặt lại chuyến bay. Hành khách cần đảm bảo thông tin liên lạc chính xác thông qua mục Manage Booking (Quản lý đặt chỗ) để nhận các cập nhật mới nhất.

Hãng hàng không Etihad Airways hiện đã tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến/đi từ Abu Dhabi đến 5h ngày 2/3/2026 (giờ Việt Nam). Theo đó, hành khách được hỗ trợ đổi vé miễn phí đến ngày 15/3/2026; hoặc hoàn tiền đầy đủ.

Hãng hàng không Turkish Airlines có một số chuyến bay đến/đi từ các điểm đến sau đã bị hủy gồm: Bahrain, Dammam và Riyadh (Arasaudi), Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Syria và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tình hình hiện tại trong không phận khu vực đang được theo dõi theo thời gian thực, và có thể sẽ có thêm các chuyến bay bị hủy.

Tuy nhiên, các chuyến bay tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hiện được khai thác bình thường, không ghi nhận chậm/hủy do ảnh hưởng không phận Trung Đông.

“Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, phần lớn không phận tại khu vực Trung Đông đang đóng cửa hoặc hạn chế nghiêm ngặt, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải hàng không khu vực và trên bình diện toàn cầu,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Nhìn nhận hoạt động khai thác của các hãng Trung Đông tại Việt Nam (Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways) bị tác động đáng kể, trước tình hình hiện nay, các hãng hàng không đã chủ động hỗ trợ hành khách thông qua các chính sách đặt vé lại và hoàn vé, đồng thời các hãng cũng khuyến cáo hành khách kiểm tra cập nhật chuyến bay trực tuyến trước khi đến sân bay cũng như chủ động triển khai biện pháp hỗ trợ hành khách theo quy định.

“Tình hình khai thác hàng không của các hãng trong thời gian tiếp theo sẽ phụ thuộc vào diễn biến giao tranh quân sự và quyết định mở lại không phận của các Nhà chức trách hàng không tại khu vực,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nói thêm.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin cập nhật về tình hình khai thác hàng không của các hãng hàng không bị ảnh hưởng do chiến sự tại khu vực Trung Đông giữa liên quân Mỹ-Israel và Iran./.

