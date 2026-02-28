Hà Nội tăng cường 3 tuyến xe buýt kết nối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết từ ngày mai 1/3, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị vận tải triển khai phương án tăng cường xe buýt kết nối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc tạo thuận tiện cho người dân đi học, đi làm tại Khu công nghệ cao và các vùng phụ cận.

Theo đó, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị vận tải tổ chức thêm 3 tuyến buýt tăng cường, kết nối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc và điều chỉnh tăng tần suất dịch vụ 1 tuyến buýt.

Cụ thể, điều chỉnh tăng tần suất dịch vụ tuyến buýt số 88. Bến xe Mỹ Đình-Hòa Lạc-Xuân Mai từ 21-25 phút/lượt (86 lượt/ngày) lên 15-20 phút/lượt (104 lượt/ngày).

Cùng với đó, điều chỉnh lộ trình, tăng tần suất dịch vụ tuyến buýt số 89. Bến xe Yên Nghĩa-Bến xe Sơn Tây (từ 22-27-30 phút/lượt (83 lượt/ngày) lên 20-25 phút/lượt (96 lượt/ngày) kết nối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc;

Tổ chức thêm 2 tuyến xe buýt điện lớn tăng cường: tuyến E07TC từ Long Biên về Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo lộ trình của tuyến E07 (giai đoạn 1: từ 01/3-31/3/2026: tần suất 30 phút/lượt; giai đoạn 2 từ 1/4/2026: tần suất 20 phút/lượt); tuyến E06TC từ bến xe Giáp Bát về Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo lộ trình của tuyến E06 (tần suất 30 phút/lượt).

Thời gian hoạt động từ 5h00 đến 21h00.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, số tuyến buýt kết nối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc sau khi triển khai phương án tăng cường tăng lên 9 tuyến buýt (gồm 8 tuyến buýt có trợ giá số 74, 88, 107, 117, 119, 89, E06TC, E07TC và 1 tuyến buýt không trợ giá (71)), với 875 lượt/ngày (tăng 246 lượt/ngày), tần suất dịch vụ 10-15-20-25-30 phút/lượt.

Xét về hướng tuyến, có 7 hướng (tăng 3 hướng: Bến xe Yên Nghĩa, bến xe Giáp Bát, bến xe Sơn Tây) kết nối trực tiếp với Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Cụ thể, hướng từ khu vực nội thành: Từ Kim Mã và Công viên Nghĩa Đô với 3 tuyến số 107, E07TC và 71;

Hướng từ bến xe Mỹ Đình với 2 tuyến số 74 và 88; hướng từ Ba Vì: từ Bất Bạt với 1 tuyến số 119; hướng từ Nhổn với 1 tuyến số 117; hướng từ Bến xe Sơn Tây với 1 tuyến số 89; hướng từ Bến xe Yên Nghĩa với 1 tuyến số 89; hướng từ Bến xe Giáp Bát với 1 tuyến số E06TC.

Ngoài ra, hạ tầng xe buýt kết nối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc gồm 2 điểm đầu cuối (tăng 1 điểm) gồm: 1 điểm đỗ xe đối diện dự án trường Khoa học và công nghệ Hà Nội-các tuyến 117, 119; 1 điểm đỗ xe tại lề đường nhánh, gần làng công nghệ phần mềm số 8-tuyến số E06TC, E07TC); 17 điểm dừng xe buýt.

Trong thời gian tới, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất, điều chỉnh, bổ sung, mở mới các tuyến buýt để tăng cường kết nối với khu công nghệ cao Hòa Lạc để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu đi lại của người dân./.

