Đề xuất hơn 5.400 tỷ đồng mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn-Đất Mũi

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa có tờ trình Bộ Xây dựng về quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn-Đất Mũi.

Theo đó, dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 58,46km và phương án tuyến sẽ bám theo đường Hồ Chí Minh hiện hữu. Điểm đầu từ Km0+00 trùng với cọc Km2377 lý trình đường Hồ Chí Minh, trùng lý trình Km2297 Quốc lộ 1A và điểm cuối tại Km58+455 tại vị trí đầu khu vực cột cờ trong khu du lịch Đất Mũi, trong đó giữ nguyên không đầu tư đoạn Km0-Km4.

Đoạn tuyến này sẽ cơ bản giữ nguyên tim tuyến hiện hữu và mở rộng sang 2 bên nhằm tận dụng nền đường Hồ Chí Minh hiện tại, hạn chế giải phóng mặt bằng (giai đoạn trước đã giải phóng mặt bằng với quy mô nền đường 12m). Tuyến đường mở rộng với quy mô 2-4 làn xe theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cũng tính toán tổng mức đầu tư dự kiến sơ bộ khoảng 5.421,94 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng 3.343,8 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác là 334,38 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư (bao gồm cả dự phòng) 938,05 tỷ đồng; chi phí dự phòng 805,71 tỷ đồng. Nguồn vốn sử dụng ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Tuyến đường được đầu tư nhằm từng bước hoàn chỉnh quy mô toàn tuyến Quốc lộ 1 từ Hà Nội đến Cà Mau theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, cải thiện khả năng khai thác trong điều kiện biến đổi khí hậu, giảm tai nạn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng cho tỉnh Cà Mau nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Ngoài ra, dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn-Đất Mũi góp phần hoàn thiện, mở rộng quy mô đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch; tăng cường kết nối nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Dự án hoàn thành sẽ tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho dân cư trong trong khu vực; tạo động lực cho phát triển vùng, mở rộng không gian cho phát triển công nghiệp, đô thị, các khu di tích lịch sử, khu du lịch sinh thái, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch./.

